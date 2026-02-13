La FNMC remite a las entidades locales una guía práctica para mejorar la gestión energética en el ámbito municipal

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha remitido a las entidades locales una guía para la gestión energética concebida como herramienta de apoyo para cargos electos y personal técnico.

Su finalidad es facilitar la planificación y la toma de decisiones en un ámbito que influye directamente en los servicios públicos, el gasto municipal y el bienestar de la ciudadanía, con especial utilidad para los municipios y concejos con menor capacidad técnica, según ha explicado la FNMC en una nota.

En paralelo, la Federación ha llevado a cabo un programa de formación dirigido a personal técnico y cargos electos con el fin de ofrecer conocimientos prácticos sobre los principales focos de consumo energético en el ámbito municipal. El programa incluyó una sesión teórica y otra práctica sobre gestión energética en instalaciones municipales.

Durante los últimos meses también se han ofrecido cursos específicos sobre el reto de la transición energética y cambio climático en el ámbito local; sobre los aspectos jurídicos de las actuaciones municipales en la lucha contra el cambio climático y la transición energética; sobre aspectos energéticos de la actividad municipal en la lucha contra el cambio climático y la transición energética.

La guía se enmarca en el trabajo desarrollado por la FNMC junto con la Dirección General de Energía, I+d+i Empresarial y Emprendimiento del Gobierno de Navarra para reforzar la capacitación local en materia energética. Parte de la idea de que la energía atraviesa la vida cotidiana y la gestión pública local -economía municipal, confort, derechos y calidad de vida- y, por ello, la transición energética requiere no solo tecnología, sino también organización, criterios compartidos y enfoque social.

En este contexto, la FNMC ha destacado que las administraciones locales son claves para impulsar iniciativas que combinen sostenibilidad ambiental y justicia social.

El documento se estructura en tres grandes bloques. En primer lugar, el de inventario, contabilidad y contratación de suministros energéticos, con pautas para comprender consumos y precios, mejorar la compra de energía y abordar medidas de ahorro y eficiencia. También incluye referencias a fiscalidad e incentivos vinculados al autoconsumo.

Otro bloque está destinado a la planificación energética municipal, abordando ámbitos como edificios, movilidad, alumbrado y generación renovable, con orientaciones sobre fotovoltaica (autoconsumo individual y colectivo, conexión a red, etc.) y otras fuentes como biomasa, minihidráulica o microeólica.

Por último, la guía dedica un bloque a las comunidades energéticas, con claves para su impulso y gestión, la participación de la ciudadanía y de las entidades locales, y un apartado sobre la dimensión social de la energía, incluida la pobreza energética.

La FNMC ha explicado que la guía está escrita desde la realidad más cercana a los municipios y concejos de Navarra y nace con la pretensión de ser un punto de apoyo para el debate, "una herramienta que sirva como catalizador para perseguir un cambio de modelo energético profundo, con ideas y sugerencias que faciliten el trabajo diario tanto de representantes políticos o como de personal municipal".

Se ha distribuido entre las entidades locales en castellano y en euskera. Además, cuenta con una versión resumida y puede consultarse tanto en formato libro como en PDF a través de la web de la FNMC.