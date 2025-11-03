Francisco Javier Santiago Marcos toma posesión como nuevo presidente del Consejo Social de la UPNA

Asistentes a la toma de posesión del nuevo presidente. De izda. A dcha, Francisco Javier Santiago (nuevo presidente), el rector, Ramón Gonzalo, el consejero Juan Luis García Martín y Javier Vidorreta (presidente saliente). - DANIEL FERNANDEZ PEREZ

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Francisco Javier Santiago Marcos ha tomado posesión este lunes, 3 de noviembre, de su cargo como presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en un acto celebrado en la Sala Nicolás García de los Salmones del edificio de los Olivos del campus de Arrosadia.

Este ingeniero de edificación y consejero de empresas fue elegido el pasado 23 de septiembre para situarse al frente del órgano colegiado de participación de la sociedad en el gobierno y la administración de la institución. Sucede en el cargo al empresario Javier Vidorreta Salillas, que lo desempeñaba desde 2020.

La toma de posesión se ha iniciado con la lectura del acuerdo de nombramiento de Francisco Javier Santiago Marcos como presidente del Consejo Social, que ha corrido a cargo del secretario de esta institución, Santiago Iraburu Allegue. Tras las intervenciones de los presidentes entrante, quien ha prometido su cargo, y del saliente, el acto ha contado con los discursos del rector de la Universidad, Ramón Gonzalo, y del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García Martín.

Francisco Javier Santiago Marcos es ingeniero de edificación, PDG (Programa de Dirección General) por el IESE y diplomado en Buen Gobierno Corporativo por el IC-A (Instituto de Consejeros-Administradores), institución de la que es miembro desde hace una década. Fue vocal del Consejo Social en 2022.

La mayor parte de su vida profesional ha estado vinculada a ACR Grupo Goialde, en distintas funciones ejecutivas y del consejo. Actualmente, desarrolla su actividad profesional como consejero de empresas.