El frontón Labrit espera recuperar las competiciones de cara al segundo trimestre de 2026

PAMPLONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El frontón Labrit está siendo sometido a unas obras para mejorar la eficiencia energética del edificio a través de la renovación de su instalación térmica, lo que le permitirán producir energía renovable y recuperar energía. Estos trabajos, que comenzaron en el mes de septiembre, concluirán antes de fin de año. Si bien todavía habrá que esperar dos o tres meses más para que el frontón vuelva a acoger competiciones de pelota.

Los miembros de la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona han visitado este martes las obras. Tras concluir los trabajos de la instalación térmica, se ejecutarán otras obras, completando la reparación de la envolvente con la revisión de la cubierta de policarbonato y torreones, tal y como ha precisado el personal técnico. También se cubrirá la nueva sala de máquinas con un cierre de chapa perforada para integrarlas en la fachada del edificio. Todos estos trabajos tendrán un coste de 1.045.000 euros, si bien 283.257,10 euros proceden de los fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En concreto, el proyecto prevé la reubicación de la sala de máquinas de la instalación térmica en una de las cubiertas del frontón. Es por ello que, además, se actuará sobre la cubierta existente. La nueva sala de instalaciones se ubicará en la cubierta del frontón, en su fachada suroeste, junto a la Cuesta de Labrit. También se colocará allí la maquinaria de la climatización de las oficinas de la Federación Navarra de Pelota, que actualmente se encuentran instaladas en el exterior, sobre el muro de la cancha. Para poder llevar a cabo esta reubicación de máquinas e instalaciones, es preciso comprobar las estructuras en la cubierta que les darán soporte, así como garantizar la impermeabilización de la zona, ha informado el Ayuntamiento.

Durante estos dos primeros meses, de septiembre hasta hora, los trabajos se han centrado precisamente en la revisión estructural y la impermeabilización del faldón sobre el que se instalarán las nuevas máquinas de la instalación térmica. Estos trabajos, no contemplados en el proyecto inicial redactado en 2023, eran imprescindibles para poder terminar la instalación térmica antes de fin de año. De hecho, en las próximas semanas se prevé instalar los nuevos equipos de generación renovable y alta eficiencia. Todo ello, ha añadido el Consistorio, permitirá reducir tanto el consumo energético como las emisiones de CO2 del edificio, mediante la descarbonización de las instalaciones de generación térmica.

Después, se procederá a la renovación de la cubierta inclinada de policarbonato y las cubiertas inclinadas de teja de los tres torreones, mejorando su impermeabilización. También se abordarán problemas concretos de goteras en determinadas zonas de la cubierta de chapa. Por último, se procederá a la construcción de la ya mencionada envolvente o 'caja' que oculte las instalaciones que ahora se ubicarán en el tejado.

Todas estas labores, se prolongarán hasta finales de febrero, según el calendario previsto. Es por ello que las competiciones deportivas no podrán retomarse antes de marzo del próximo año.