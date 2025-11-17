Las fundaciones de Navarra se unen bajo la nueva marca Fundena

La Asociación Fundaciones de Navarra presenta Fundena, su nueva marca e identidad, en el marco del 'Foro Fundena 2025' - FUNDENA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Fundaciones de Navarra ha presenta este lunes Fundena, su nueva marca e identidad, en el marco del 'Foro Fundena 2025', que se ha celebrado con el lema 'Una nueva etapa para seguir transformando Navarra'.

El encuentro ha reúnido a representantes de más de 30 fundaciones navarras, junto a responsables institucionales, empresas, profesionales del tercer sector y familias de la economía social navarra, para reflexionar sobre el papel de las fundaciones en el desarrollo social, económico y cultural de la Comunidad foral.

Susana Villanueva, presidenta de Fundena, ha destacado que esta entidad "representa la fuerza colectiva de las fundaciones: distintas misiones, un mismo compromiso con las personas y con Navarra". "Estrenamos marca, página web y queremos poner en valor la labor que cada fundación realiza", ha indicado.

Pertencen a Fundena entidades de ámbitos como la acción social, la cultura, el deporte, la educación, la salud, la investigación, la alimentación o el medio ambiente. "Queremos que Fundena sea un punto de encuentro para compartir conocimiento, impulsar alianzas y dar visibilidad al enorme valor del sector fundacional en Navarra", ha destacado Susana Villanueva.

En la apertura del 'Foro Fundena' han participado la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, y la propia Susana Villanueva.

Tras la bienvenida institucional, se ha presentado la nueva imagen y web de Fundena, con el lema 'Nos rediseñamos para conectar mejor con las personas y con los retos del futuro'.

A continuación, la coordinadora de Fundena, Yosune Villanueva, ha presentado el documento 'El impacto de los datos: empezamos a caminar', que recoge los resultados del trabajo de análisis y digitalización del sector fundacional navarro. Este trabajo se detiene en la brecha de género, para señalar que si en Navarra el empleo femenino es inferior al 50%, en las fundaciones asociadas supera el 60%, un dato que va en línea con la economía social de Navarra, en la que el empleo femenino también supera el 50%.

Este análisis ha sido posible gracias a la herramienta digital desarrollada por Enter 2.0 y que ha sido presentada por su socio y fundador Gorka Polite.

El foro ha continuado con la mesa redonda 'El secreto de las fundaciones', en la que han participado María Bezunartea (Fundación Miguel Servet - Navarrabiomed), Javier Fernández (Fundación Caja Navarra), Eduardo Jiménez (Fundación Varazdin) y Maite Muruzábal (Fundación Grupo AN). Los cuatro representantes han mostrado la diversidad de las fundaciones navarras y los distintos enfoques desde los que contribuyen al bienestar social, la innovación y el desarrollo territorial.

El segundo bloque de la jornada, centrado en la captación de fondos y la sostenibilidad del sector, ha acogido el Taller de Fundraising 'Compartir un propósito', moderado por Jorge Larena, director de Fundraising Consulting Group, con la participación de Edurne Mezquíriz (Fundación Teatro Gayarre), Josean Villanueva (Fundación Koine-Aequalitas) y Antonio Brugos (Fundación Banco de Alimentos).

El programa ha incluido también la presentación del Proyecto RESSEES 'Homólogos en Europa', a cargo de Iñaki Mendióroz, director general de Economía Social y Trabajo del Gobierno de Navarra, y la clausura institucional por parte de Joseba Asiain, director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento del Gobierno de Navarra.

El lugar escogido para la celebración ha sido Antartika Kultur Container, un espacio con fines artísticos y sociales. Por ello, vinculado a la labor social y filantrópica de las fundaciones, la artista y documentadora gráfica Mercedes Corretge ha recogido el resumen de toda la jornada en un documento gráfico.

El encuentro ha concluido con un aperitivo y un espacio informal para el intercambio y la colaboración entre las fundaciones participantes.