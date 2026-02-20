El fundador de Elaborados Naturales dice que "cuando una empresa crece con alma, lo que crece de verdad es la comunidad"

El fundador y propietario de Elaborados Naturales, Sergio Beni, en el acto de entrega del Premio Navarra Empresarial - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fundador y propietario de Elaborados Naturales, Sergio Beni, ha destacado este viernes, al recoger el Premio Navarra Empresarial, que en una compañía "lo que marca la diferencia es la gente" y que "cuando una empresa crece con alma, lo que crece de verdad es la comunidad".

Al acto de entrega del premio, organizado por la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) y Diario de Navarra, y celebrado entre referencias de apoyo al TAV, han asistido, entre otros, la presidenta de Navarra, María Chivite, la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, el presidente de CEN, Manuel Piquer, y el presidente del Grupo La Información, Alfonso Bañón.

Al recoger el premio, Sergio Beni ha mostrado su "enorme alegría" y ha dedicado unas palabras a Navarra, que es "no solo donde trabajamos, es donde queremos dejar huella". Según ha añadido, en los 20 años de trayectoria de la empresa "hemos aprendido que puedes tener máquinas, instalaciones", pero "lo que marca la diferencia es la gente". "Dirigir es servir", ha indicado, tras añadir que emprender "es duro", es "una carrera de fondo", donde hay "decisiones que pesan" e "incertidumbre". Sin embargo, "debemos estar orgullosos de ser empresarios". "No desde la soberbia, sino desde el sentido de la responsabilidad", ha añadido.

"Cuando una empresa crece con alma, lo que crece de verdad es la comunidad", ha apuntado, tras mostrar "responsabilidad hacia mi equipo, hacia mi familia, hacia la sociedad, hacia Navarra", y el "compromiso de seguir trabajando con la misma seriedad y respeto" para "construir algo que merezca la pena".

Por su parte, María Chivite ha reivindicado que "necesitamos líderes empresariales que generen riqueza" y empleo, pero también que "sumen un compromiso con su entorno y con la sociedad en la que están". La empresa premiada, ha dicho, es "la constatación de que emprender no es un camino fácil, pero conduce al éxito si el trabajo es profesional, responsable y convencido". A su juicio, "aunar valores como la visión estratégica, la innovación, el trabajo en equipo y la calidad de adaptación es un logro que merece ser tan reconocido" en este acto "como el logro en términos económicos".

La empresa galardonada, según ha continuado, es un ejemplo de "compromiso con las buenas materias primas", con la seguridad alimentaria y con el empleo de las mujeres, "que son más de la mitad de la plantilla". "Es un buen empresario y una buena empresa, eso es precisamente lo que desde el Gobierno estamos promoviendo, también con nuestro modelo económico y fiscal", ha subrayado, tras apostar por que "nos hagamos fuertes para que ese ecosistema virtuoso que hemos creado entre todos siga siendo un referente no solo en España, sino también en Europa". Ha añadido Chivite que empresas como la premiada "nos hacen sentir orgullosos de nuestra tierra y de quienes hacéis 'Marca Navarra'". "Nuestra mejor marca es la manera de hacer las cosas", ha apuntado.

Ángela de Miguel, en nombre de CEPYME, ha afirmado que el absentismo "es uno de los grandes problemas" del mundo empresarial actualmente, y que supone "el segundo gasto más importante del Estado, después de las pensiones". "Tenemos una tasa de absentismo que es el doble de la media europea", ha destacado, tras apostar por "ver qué está pasando" y ver "cómo gestionamos esto". En este sentido, ha abogado por trabajar "desde la negociación colectiva" y hacer un "análisis serio para ver qué está pasando en este país, porque es un problema para todos".

Desde la CEN, Manuel Piquer ha afirmado que "vivimos tiempos complicados: mientras el mundo se debate en tensiones y conflictos geoeconómicos, en nuestro país venimos observando con gran preocupación que principios y normas de convivencia esenciales", como la "moderación, equilibrio y diálogo constructivo", están siendo "superados por alegatos extremistas, manifestaciones partidistas y relatos abruptos que están logrando no solo polarizar la sociedad hasta extremos insospechados", sino algo "peor": "socavar los pilares fundamentales" del sistema que "tanto esfuerzo ha costado conseguir".

También ha criticado ciertas declaraciones vertidas contra los empresarios, que "deterioran la figura empresarial, causan daño gratuito y perjudican la imagen del interlocutor". "Donde deberíamos encontrar apoyo y reconocimiento, encontramos lo contrario: desprestigio y señalamiento", ha indicado. Entre otras cuestiones, Piquer ha reivindicado la importancia de infraestructuras como el Canal de Navarra o el TAV.

Del galardonado ha destacado que "ha transformado una iniciativa modesta en una compañía de referencia en España", ha creado "empleo estable y de calidad" y "ha llevado el nombre de Navarra más allá de nuestras fronteras, con inversión y ambición". También ha valorado su "integridad, discreción, compromiso y respeto por su equipo, valores que no cotizan en bolsa pero que sostienen cualquier proyecto duradero". "Representas el mejor espíritu empresarial navarro", ha trasladado a Beni, que, según ha indicado, ha sabido combinar "inversión, innovación y arraigo territorial".

Por su parte, Bañón ha reivindicado el "valor" del empresario y del emprendedor como una "figura clave en el desarrollo de Navarra". Sobre el premiado ha señalado que "la determinación importa más que nada cuando se trata de emprender". También ha valorado su "constancia, capacidad de adaptación y mirada al futuro", además de su innovación. Navarra, ha dicho, tiene empresarios que, como Beni, "saben convertir los desafíos en oportunidades".