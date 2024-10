García (PPN) califica de "paripé" la reunión entre Sánchez y Chivite, con "muchas incertidumbres y cero compromisos"

Critica que no se haya contado con el PPN para negociar los Presupuestos de 2025 "ni a conocer" su contenido

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha calificado de "paripé" la reunión mantenida este jueves entre la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y el presidente Pedro Sánchez tras la que hay, ha opinado, "muchas incertidumbres y cero compromisos". "Salió sin ningún respaldo económico ni compromisos que sustenten sus peticiones", ha remarcado. "No hubo exigencias, sólo sugerencias", ha agregado.

Así, en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en Pamplona, ha criticado que "ayer no se anunció ni un euro" para el Tren de Alta Velocidad ni para el Canal de Navarra. En este sentido, ha advertido que "parece que los Presupuestos del Estado serán prorrogados, lo que implica que no va a haber ni un euro para CANASA". "Evidentemente, una obra sin financiación no se va a realizar", ha subrayado.

En cuanto a la petición de Chivite de poder gastar el superávit de Navarra, Javier García ha dicho que "nos da que pensar" y ha planteado que el Ejecutivo foral, con el techo de gasto, "va a ver muy mermada su financiación" o "tiene muchas facturas que pagar" a EH Bildu.

En cuanto a la industria, se ha preguntado "cuál es la opinión de Sánchez, los plazos y compromisos" respecto a las peticiones de Chivite sobre el vehículo eléctrico y los puntos de recarga. Además, ha criticado que "se le ha olvidado hablar" del cierre del Grupo Antolín, el "desastre" de Sunsundegui o la "falta de compromisos en Aoiz".

En materia de financiación, Javier García ha considerado "muy grave" que la presidenta de Navarra fuera "incapaz de defender" ante Sánchez el Convenio Económico y rechazar la "equivalencia que hacen los socialistas" con la financiación de Cataluña. "Navarra está siendo atacada con el beneplácito de Chivite", ha asegurado. Un "silencio" que "solo demuestra que Chivite no fue como presidenta del Gobierno de Navarra sino como militante del PSOE", ha añadido.

Preguntado por las críticas a la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado en el Senado a la reforma de la LORAFNA para que Navarra asuma la competencia de Tráfico, García ha llamado a "leerse la enmienda" antes de valorarla y ha afirmado que el texto "habla de que estamos a favor de las competencias de Tráfico" pero "a diferencia del resto de los grupos, nosotros apostamos por la convivencia entre los cuerpos; que Guardia Civil y Policía Foral ejerzan esa competencia en Navarra según establece la propia LORAFNA en su artículo 60". Por ello, ha invitada a votar a favor de la enmienda a quienes "apuestan por la presencia de la Guardia Civil" en Navarra.

Por otro lado, ha reprochado a Chivite que no dijera "nada" en cuanto a las últimas informaciones del caso abierto a Koldo García y el "papel del PSN" en esta cuestión.

LOS PRESUPUESTOS "DEJAN FUERA AL 40% DE LA SOCIEDAD NAVARRA"

Javier García también ha criticado que no se les haya invitado a participar en las negociaciones para elaborar los Presupuestos de 2025 "ni a conocer" su contenido. Algo que "difiere mucho del diálogo" que promueve Chivite. "Diálogo con los que quieren", ha reprochado García, que ha afirmado que "deja fuera al 40% de la sociedad navarra, a la que ni siquiera le pregunta".

"Ha preferido juntarse entre los de siempre y pactar esas políticas fundamentales para el desarrollo de Navarra con los partidos que no creen en Navarra y sólo persiguen fines ideológicos", ha rechazado. Socios de los socialistas, ha añadido, con los que "tiene muy buena sintonía".

A pesar de no conocer el texto, García ha señalado que, "basados en la experiencia de años anteriores, podemos afirmar que nos son los son los necesarios para implantar empresas, mejorar el bienestar, bajar las listas de espera ni que se apueste por las infraestructuras".

A nivel fiscal, ha afirmado que hay una "batalla de egos" con Geroa Bai. Aunque ha quitado importancia a los "anuncios" de esta coalición porque "la necesidad de Chivite es aprobar los Presupuestos y el voto necesario es el de Bildu y no el de Geroa Bai".

"PRESIÓN SOCIAL DEL ENTORNO DE ETA"

Preguntado si comparte las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que "ETA está más fuerte que nunca", Javier García ha asegurado que hay una "presión social del entorno de ETA que impide que podamos presentar listas" en algunos municipios.

"Sufrimos en esta comunidad la imposibilidad de poder presentarnos bajo el paraguas de unas siglas por el miedo a que el entorno abertzale siga señalando con el miedo", ha insistido.