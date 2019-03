Geroa Bai dice, al no salir una candidatura conjunta al Congreso, que "todos nos arrepentiremos de esa mala decisión"

Publicado 14/03/2019 11:26:46 CET

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, ha lamentado que "hemos recibido calabazas de nuestros socios" ante la propuesta de presentar una lista conjunta al Congreso de los Diputados "en representación de la mayoría social que votó cambio en 2015" y ha confirmado que su formación concurrirá con su marca a las generales. "Todos nos arrepentiremos de esa mala decisión de nuestros tres socios", ha aseverado.

Por el contrario, Martínez ha mostrado, en declaraciones a los medios de comunicación, su satisfacción por el acuerdo alcanzado en el seno del cuatripartito para concurrir unidos al Senado bajo la marca 'Cambio-Aldaketa' de la que ha deseado "el mejor de los resultados".

Preguntado si sería posible una candidatura unitaria de cara a las elecciones autonómicas y municipales, Martínez ha considerado que es "bastante imposible". "Podemos e I-E dijeron de entrada que no" y con EH Bildu "hemos llegado a la conclusión de que nuestros proyectos estratégicos eran muy distintos". "Nosotros nos planteamos la campaña centrados en Navarra y en el autogobierno" y "hemos decidido no ir juntos con EH Bildu", ha explicado.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado que "hemos intentado un acuerdo con el cuatripartito" para el Congreso de los Diputados y "no ha sido posible". "Se intentó también un acuerdo con Geroa Bai, entendiendo que hay un espacio político en Navarra que no está representado por ninguna fuerza de obediencia estatal y no ha sido posible", ha comentado.

Ha señalado que, después de "intensas reuniones" con Geroa Bai, "constatamos que había visiones distintas, estrategias distintas y Geroa Bai no compartía esa idea de formar un grupo político fuerte que haga frente a la involución en el Estado español y decidieron que no tenía sentido seguir con esas conversaciones".

Araiz ha indicado que ya EH Bildu ha presentado su candidatura al Congreso y "hoy o mañana se decidirá el conjunto de la lista y el domingo se hará pública la totalidad de la lista".