Geroa Bai, Podemos e I-E, "satisfechos" con el discurso de Chivite y su "defensa" del acuerdo programático

Publicado 01/08/2019 14:13:03 CET

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, los tres socios del PSN para el nuevo Gobierno de Navarra, se han mostrado "satisfechos" del discurso de María Chivite en el debate de investidura y han puesto en valor su "defensa" del acuerdo alcanzado.

En concreto, el parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha expresado su "satisfacción" por el contenido de la intervención de Chivite, "en la medida en que en este discurso la candidata ha presentado el acuerdo programático firmado entre las cuatro fuerzas".

Un acuerdo, ha agregado, que "en gran medida recoge ideas y hechos que han sido puestos en marcha por el Gobierno anterior de Uxue Barkos". "Geroa Bai se siente satisfecha por lo que hemos escuchado y lógicamente daremos hoy y mañana nuestro voto afirmativo a María Chivite", ha destacado.

En representación de Podemos, Mikel Buil ha considerado que "hoy es un buen día para la sociedad progresista que ha votado en un 60% opciones progresistas para esta Cámara". Y ha destacado que "con el movimiento que hemos realizado de negociación y también con el movimiento que han realizado tanto EH Bildu como su militancia hacia la abstención, tenemos garantizada tal vez para décadas la ausencia de un gobierno autoritario y de derechas en nuestra comunidad".

A su juicio, con el discurso de María Chivite "queda claro que hay un respeto al trabajo que realizamos y también ambición social en materia de educación y salud para los próximos cuatro años".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha calificado de "esperado" el discurso de Chivite con "una defensa" del acuerdo alcanzado que, según ha dicho, le ha "agradado". "Ha defendido con energía el acuerdo programático", ha destacado De Simón, para remarcar que el Gobierno de coalición de PSN, Geroa Bai y Podemos "va a tener el apoyo de I-E en el desarrollo del acuerdo programático".

Ha defendido la parlamentaria de I-E la "necesidad" de construir acuerdos a 30, lo que incluye a EH Bildu, y ha considerado que "no tiene que haber dificultades para desarrollar los contenidos del acuerdo de programa con los compañeros" de la coalición abertzale. "Chivite tendrá que trabajar desde el minuto uno para ello", ha aseverado.

UN DISCURSO "PROPOSITIVO" Y "POSITIVO"

Por su parte, el secretario de Organización del PSN y parlamentario foral, Ramón Alzórriz, ha destacado que Chivite "ha hecho un discurso propositivo y positivo, de mano tendida, de diálogo y negociación, las bases de lo que pueden ser los próximos cuatro años en Navarra".

Según ha indicado, la candidata socialista "ha desgranado un acuerdo programático en el que las prioridades son la convivencia entre diferentes, la pluralidad de nuestra tierra y la necesidad de poner en el centro de la comunidad las políticas que tratan de mejorar la política de la gente".

En su opinión, "ha sido un mensaje diferente para poner en valor la negociación, el diálogo y que otra Navarra es posible". "Navarra no se vende, si no que se gobierna de otra manera", ha remarcado Alzórriz que ha criticado que "algunos intentan embarrar la escena política navarra, pero los navarros no somos así, somos gente de pacto, de diálogo, lo vamos a demostrar y vamos a hacer entender que este Gobierno es para todos y todas".