Geroa Bai rechaza una comisión de investigación de mascarillas y UPN le pide que "no sea monaguillo" de PSN y EH Bildu

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha manifestado que la coalición nacionalista "no va a apoyar el nuevo intento de UPN de aprobar una comisión de investigación" sobre mascarillas, mientras que la formación regionalista le ha pedido que no sea "el monaguillo" del PSN y de EH Bildu.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que, ante su propuesta de crear una comisión de investigación, "vamos a ver si se quiere tapar todo o si quieren que haya luz y taquígrafos, si quieren que haya luz o si quieren que haya oscuridad". Se ha referido a Geroa Bai para comentar que su negativa se debe a que "le habrá dado el Partido Socialista el tirón de orejas correspondiente".

Tras afirmar que "la realidad es que Geroa Bai es el que puede hacer que haya una comisión de investigación", Esparza ha afirmado que es "el momento de que Geroa Bai decida si es tan independiente como dice, si es tan autónomo, si puede tomar decisiones por sí mismo o tiene que estar a lo que le diga el Partido Socialista y a lo que le diga EH Bildu".

Ha criticado que Geroa Bai "lleva toda la legislatura de la misma manera, plegándose". "EH Bildu ya ha pactado con el Partido Socialista que se abstendrá y, por tanto, no va a salir la comisión de investigación, todo perfectamente atado. Y Geroa Bai, de convidado de piedra", ha expuesto, para añadir que "veremos a Contigo-Zurekin, que habían venido a cambiar la política y ahora que tienen coches oficiales, pues esto de la transparencia y de la luz se les olvida y pasamos al lado oscuro". "Van a hacer lo que diga el Partido Socialista", ha criticado.

A su juicio, Geroa Bai "tiene la oportunidad de decir que no es el monaguillo del Partido Socialista y de EH Bildu". "No tengo mucha fe en que salga la comisión de investigación, pero después de todo lo que se ha conocido con el 'caso Koldo' me parece que es más necesaria que nunca. Pero está claro que el Partido Socialista tiene doblegado a Geroa Bai, que es un partido político que no tiene proyecto propio en Navarra, que nunca es capaz de alzar la voz", ha expuesto.

Ha comentado Esparza que en Geroa Bai "están encantados con sus puesticos", pero que "la realidad es que no están defendiendo una política con altura ni un proyecto propio para Navarra". "Creo, con franqueza, que es bueno y es necesario que se esclarezca todo lo que tiene que ver con las mascarillas, nos quedaremos todos mucho más tranquilos", ha defendido, para agregar que "no sé a qué tienen miedo". "Geroa Bai debiera contribuir a que haya claridad, a que haya luz en lugar de esconderse", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha manifestado que la coalición nacionalista "no va a apoyar el nuevo intento de UPN de aprobar una comisión de investigación" y ha señalado que "es intención de UPN mezclar cuestiones sobre mascarillas que pueden ser del Estado, que nada tienen que ver con Navarra".

Tras afirmar que ya la presidenta de la Comunidad foral dijo que "no había contratos con las empresas que ahora mismo están investigadas en el conjunto del Estado", Azcona ha señalado que "lo que sí tendremos que acabar sabiendo y todavía no se ha determinado es cómo se pueden perder 400.000 mascarillas almacenadas -en Pamplona-, cómo se pueden dejar caducar cuando estábamos exigiendo todavía a la ciudadanía que las utilizase en el transporte público, en centros sanitarios, en centros sociosanitarios...".

Acerca de dónde llegaron estas mascarillas al Ayuntamiento de Pamplona, el portavoz de Geroa Bai ha indicado que "vinieron del Gobierno del Estado" y que "ya se va a investigar en las comisiones abiertas en el Congreso y en el Senado; ahora sí que tendremos que saber qué coste va a tener para el Ayuntamiento de Pamplona el dejar lo que ahora ya son residuos de los que se tiene que desprender".