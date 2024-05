Geroa Bai se reivindica como "garantía" de "diversidad" frente al "crecimiento de la ultraderecha en Europa"

PAMPLONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai a las elecciones europeas, Amaia Arrizabalaga, que se encuentra en el tercer puesto en la candidatura Coalición por una Europa Solidaria (CEUS), ha afirmado que la coalición es "garantía de trabajar a favor de la pluralidad y a favor de la diversidad" frente "al riesgo del crecimiento de la ultraderecha en Europa".

En un acto electoral celebrado este martes frente al Parlamento de Navarra junto al presidente de la Cámara foral, Unai Hualde, Arrizabalaga ha señalado que Geroa Bai "se presenta a las elecciones europeas con un compromiso claro con una Europa democrática, avanzada socialmente y que centre en las personas el eje de su acción política".

"Apostamos por renovar Europa. Decimos claramente 'no' a cualquier alianza con la extrema derecha en el Parlamento Europeo. En Navarra tenemos una mayoría progresista, pero vemos los peligrosos discursos que Vox realiza contra los derechos sociales, contra la población inmigrante, contra nuestros fueros, contra nuestra lengua. Vemos lo que Vox y PP están haciendo donde gobiernan, lo que Meloni está llevando a cabo en Italia", ha apuntado.

Además, ha destacado que "la abstención sólo beneficia a los ultras y al populismo". Tras subrayar que "en el Parlamento Europeo se deciden directivas europeas que luego se transponen en el Congreso estatal y en el Parlamento de Navarra", ha incidido en que "es muy importante participar en estas elecciones, porque la legislación que emana del Parlamento europeo nos afecta después".

"Geroa Bai siempre ha tenido una vocación europeísta clara, y así lo hemos demostrado desde el Gobierno de Navarra con nuestra apuesta por la Eurorregión, la oficina de Navarra en Bruselas y en el día a día de nuestra labor en las instituciones. Por supuesto, también con nuestro trabajo en el Parlamento de Navarra, participando activamente en la construcción del proyecto europeo", ha manifestado.

Ha añadido la candidata que "en los últimos años hemos visto cómo se han cerrado fronteras, y es algo que hemos sufrido por decisión del Gobierno francés". "No podemos permitirlo, no podemos permitir que los ultras arruinen Europa. Hemos abogado siempre por una Navarra sin fronteras y eso ha sido y es posible gracias a Europa", ha dicho.

En esta línea, ha criticado que "hace tan sólo cuatro años, aunque parezca ya una eternidad, los ultras y populistas infringieron una grave herida a Europa con el Brexit, con graves consecuencias tanto para británicos, como para europeos".

"Intentaron después replicar la operación en otros países europeos (Sprexit, Frexit, Italexit) que afortunadamente no prosperaron. Ante ese fracaso, la nueva estrategia del bloque de extrema derecha, populista y antieuropeo es 'okupar', quieren conquistar Europa. Lo hemos visto hace unos días en los mensajes de los líderes de la extrema derecha reunidos en el congreso nacional de Vox. Les mueve el objetivo de implosionar y boicotear el proyecto europeo desde dentro", ha considerado.

Por su parte, Hualde ha subrayado que "Europa tiene retos importantes para la próxima legislatura" y que "en Navarra vamos conociendo poco a poco qué discurso tienen los ultras en las instituciones y vemos con preocupación el aumento de la importancia de la ultraderecha en otras Comunidades y en otros países de la Unión".

"No les podemos dejar. No les debemos dejar. Los que de verdad creemos en una política común europea desde siempre, por una Europa sin fronteras, por un respeto a las naciones sin Estado y a las regiones, por un trabajo mancomunado en organismos como la Eurorregión, somos más en Europa. Y tenemos que movilizarnos, tenemos que llevar esta mayoría social a las instituciones, también a las instituciones europeas", ha reivindicado.

Hualde ha subrayado que "lo que está pasando en Ucrania, en Palestina, la inmigración y los dramas que lleva aparejados en el Mediterráneo nos tiene que hacer reaccionar". "No podemos dejar Europa en manos de los ultras. Hay una responsabilidad social, una responsabilidad histórica de ir a votar, de participar, de movilizarse para construir una Europa desde otros valores que no son los de esa gente ultra y populista", ha manifestado.

Según ha añadido, "el populismo ofrece soluciones fáciles a problemas difíciles, pero no dicen la verdad". "Lo hacen desde la mentira y la manipulación y generando discursos de odio. Nuestra coalición representa una opción que trabaja por unas regiones fuertes. Por la diversidad cultural en una Europa fuerte y decimos muy claro que 'no' a cualquier alianza con la extrema derecha", ha incidido.

En concreto, ha criticado que "la semana pasada, Vox votó en el Parlamento de Navarra contra la reforma de nuestra Lorafna" y "votan permanentemente contra las medidas progresistas que desde Geroa Bai impulsamos". "No quieren políticas de memoria, no quieren medidas sociales ni fomentar la diversidad, no quieren transparencia, no quieren democratización, y para nosotros todo esto es una riqueza", ha indicado, tras asegurar que la coalición es "garantía de trabajar por una Europa renovada en estos valores (los valores sociales, de la diversidad, de la convivencia) y lejos de populismos y de ultras".

Tras remarcar que "las encuestas reflejan que estos comicios están marcados por la amenaza de la abstención", ha considerado que "tenemos el reto de movilizar, de hacer ver a la ciudadanía que desde Bruselas y Estrasburgo se toman decisiones que afectan a nuestras vidas".

"Frente a la polarización y a los intereses estatales, es importante también llevar la voz de Navarra al Parlamento de Europeo. La ciudadanía no se puede quedar en casa. Tiene que apoyar a Geroa Bai, una formación europeísta desde siempre, para que Abascal, Meloni o Le Pen no lleven a Europa al desastre. Navarra tiene que apostar por una Europa unida, fuerte, abierta, solidaria, por una Europa de los pueblos y de las libertades. Eso es lo que representa Geroa Bai y la Coalición por una Europa Solidaria", ha dicho.