Geroa Bai sale "más preocupado, incluso", de la reunión con Chivite sobre Belate

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha manifestado que su grupo sale "más preocupado, incluso", de la reunión que ha mantenido este lunes con la presidenta María Chivite y los socios del Gobierno foral para abordar la situación de las obras de Belate.

"Entrábamos realmente preocupados a la reunión y salimos preocupados o más preocupados, incluso, de lo que entrábamos, porque es importante que el PSN y también la presidenta den explicaciones de qué soluciones se van a poner encima de la mesa y sobre todo pongan encima de la mesa la solución definitiva", ha indicado Azcona, tras una reunión de dos horas entre PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin, y la presidenta María Chivite, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, el vicepresidente primero, Javier Remírez, y el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti.

El encuentro ha tenido lugar después de que la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra no haya avalado la fórmula del enriquecimiento injusto para abonar a la UTE adjudicataria el modificado de la obra, unos 8,3 millones de euros.

Pablo Azcona ha pedido al Gobierno "absoluta transparencia con toda la información, que la ciudadanía sepa absolutamente todo lo que se está barajando y cuando tome una decisión, en este caso el PSN tiene que tomar una decisión sobre la solución definitiva, que la haga saber y cuanto antes".

Azcona ha afirmado que "estamos preocupados porque, evidentemente, estamos hablando de una obra trascendental que en estos momentos está parada y desde luego la zona puede verse abocada a una parálisis mayor, dependiendo de las decisiones que se tomen".

El portavoz parlamentario ha afirmado que Geroa Bai quiere "primero que se le dé respuesta, evidentemente, a la zona y a la situación de la obra, y sobre todo lo que pedimos es absoluta transparencia, contar las cosas a la ciudadanía, y venir a este Parlamento o a los socios de Gobierno con una propuesta definitiva de cómo seguir el camino en esta situación que es complicada y bastante preocupante".

Azcona ha señalado que, "tal y como advertíamos por parte de Geroa Bai, se ha exigido desde que conocimos los primeros sobrecostes y en el desarrollo de esta obra tan estratégica e importante, que se hiciese todo con el rigor técnico y jurídico suficiente, y la gestión en algunos momentos está adoleciendo de ese rigor y encauzar las cosas va a ser difícil".

El portavoz de Geroa Bai ha señalado que "el consejero está hablando con la UTE en las posibles soluciones, pero es una cuestión que desde luego tiene que ver con la gestión en este caso del departamento y del PSN, y tienen que venir, y además con cierta urgencia, con una solución definitiva". "Lo que se pueda negociar con la UTE tiene que ser con rigor técnico, con la mejor solución para la Hacienda y para la gestión de la Administración, y nos hubiese gustado que ese rigor técnico y las mejores decisiones para la gestión de la Administración se hubiesen tomado desde el primer momento", ha afirmado.

En ese sentido, ha indicado que "ha habido unos sobrecostes que desde diciembre sabemos que no se van a poder pagar, ahora sabemos que esa posición está ya evidentemente descartada y sabemos que en estos momentos es una situación preocupante y creemos que el PSN tiene que poner una solución en las próximas horas".

Preguntado sobre quién no ha actuado con rigor técnico, Azcona ha afirmado que "se ha estado tramitando un modificado que no cumplía las condiciones para poderse ver aprobado y desde que se inició la obra se ha ido ahondando en una serie de decisiones que nos llevan a esta situación". "Por tanto, la propuesta de solución tiene que ser para paliar todo lo que ha pasado y desde luego para no volver a cometer ningún error de este tipo", ha indicado.

Cuestionado sobre si Geroa Bai y Contigo-Zurekin están alineados en este tema, Azcona ha respondido que "la preocupación se ha mostrado en la reunión, que ha sido larga, con un buen número de explicaciones en ese sentido y la posición de Geroa Bai ha sido clara desde el principio". "Fuimos conocedores de un sobrecoste que se había tramitado de una forma defectuosa en un informe de reparo del interventor general. Pedimos en ese momento explicaciones, pedimos responsabilidades políticas y ahora estamos a la espera de que se haga una propuesta definitiva por parte del PSN para abordar una situación en la que ha habido una gestión defectuosa", ha señalado.

Pablo Azcona ha afirmado que cuando el Gobierno planteó el pago por la vía del enriquecimiento injusto, Geroa Bai trasladó que "si eso se estaba pensando, lo que tenía que tener era el rigor jurídico y técnico suficiente y pedimos en ese momento el informe jurídico que luego se hizo para descartar o aprobar que esa vía era jurídicamente posible". "Ese informe se pidió y se ha demostrado que no. Geroa Bai desde el primer momento ha pedido rigor técnico y al insistir en una vía diferente para pagar esos sobrecostes lo que pedimos era solvencia jurídica y técnica y se ha demostrado que no se puede hacer tampoco", ha afirmado.

El portavoz de Geroa Bai ha asegurado que "el Gobierno tiene que explicar absolutamente todo el devenir de la obra, tiene que explicar quién ha tomado las decisiones, qué tipo de decisiones y qué consecuencias pueden tener, y traerlo de la mano de una propuesta para el futuro de esta obra". "Pedimos que sea una propuesta con el rigor técnico suficiente para poderle dar viabilidad", ha indicado.

Azcona ha señalado que "es una preocupación que compartimos con los ciudadanos de la zona y con el conjunto de Navarra al ser una obra estratégica".

El portavoz ha asegurado que "hemos visto diferentes salidas y yo creo que todas son preocupantes". "En cualquier caso, esperemos a que se haga una propuesta definitiva y valoraremos las consecuencias que tenga esa decisión. Pero lo importante ahora mismo es dar respuesta de forma transparente, hacerlo con el rigor técnico suficiente para solventar esta situación y una vez veamos eso también queremos saber qué tipo de decisiones y consecuencias hay de esas decisiones durante todos estos meses. Una vez sepamos la propuesta que hay, haremos una valoración más exhaustiva con esa certeza", ha indicado.

Sobre si el Gobierno ha comunicado plazos para realizar esta propuesta, Azcona ha señalado que "el Gobierno sabe y le hemos transmitido que cuanto antes, mejor, y si es esta semana, mejor".