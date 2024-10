Gimeno se "congratula" de que los sindicatos de educación pública quieran "volver a trabajar en las mesas sectoriales"

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha manifestado que se "congratula" de que las organizaciones sindicales que convocaron la huelga en la educación pública la semana pasada "quieran volver a trabajar en las mesas sectoriales".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Gimeno ha explicado que "las organizaciones sindicales se levantaron de la mesa el martes de la pasada semana" y "no hay interlocución si se levantan de la mesa". "En las próximas semanas, en los próximos días, se les trasladarán las propuestas más moldeadas, más definidas que las que se les iban a trasladar el pasado martes, fundamentalmente en el ámbito de las ratios, siempre ligadas a la calidad, a la equidad".

Gimeno ha indicado que "el seguimiento" de la huelga es "relevante" porque "perjudica a la escuela pública enormemente". "Es una medida absolutamente desproporcionada que perjudica a las familias que han optado por la escuela pública, pero ni es unánime ni es mayoritario y no es una petición de todos los docentes", ha expuesto, para añadir que espera que "esta circunstancia también ayude a trabajar en las mesas sectoriales que en los próximos días, en las próximas semanas, se convocarán".

DATOS HUELGA

Gimeno ha ofrecido los datos definitivos de la huelga y ha señalado que el seguimiento total de la huelga fue del 33,9 por ciento. Según ha detallado, el número de puestos computados es de 10.549, "participantes en la huelga 3.579, de los cuales 2.576 eran mujeres y 1.003 hombres".

En los centros de Infantil y Primaria, aquellos con modelo A-G, el seguimiento ha sido un 33,4%; en los centros que comparten modelos A-G y B-D, el seguimiento ha sido un 45,5%; en los centros con modelo B-D ha sido de un 43,7%; "el global es de un 39,2% en la etapa de Educación Primaria".

En la ESO, el seguimiento global ha sido de un 29,9%; los centros de modelo A-G han tenido un seguimiento de un 17,2%; los centros donde conviven los dos modelos, el A-G y el B-D han tenido un seguimiento de un 37,7% y los centros con modelo B-D, de un 70,1%.

En el total, los centros con modelo A-G han tenido un seguimiento de un 24,2%, los centros con modelos A-G y B-D de un 40,6% y los centros con modelo B-D, de un 51,6%. "Hay muchos más centros con modelo A-G que centros que comparten modelos o que sólo tengan el modelo B-D", ha dicho.

El consejero ha indicado que, entre 2019 y 2023, "la plantilla de docentes del departamento de Educación se ha incrementado en un 14,14%, es decir, se ha incrementado en 1.230 docentes más".

Gimeno ha dicho que "me parece legítima la reivindicación, me parecen muy legítimas las reivindicaciones laborales, la reivindicación salarial, pero obviamente creo que son dignas en lo retributivo y también en lo social". "Estamos hablando de horario, de calendario, de flexibilidad de jornadas, de permisos, etc.", ha dicho, para subrayar su "mano tendida para negociar".

"No puedo adelantar las propuestas que vamos a trasladar por respeto a las organizaciones sindicales, las trasladaré en la mesa sectorial. Trataremos temas sectoriales, trataremos temas técnicos, avances y orientaciones sobre el ámbito de la ratio", ha dicho, para exponer que "si quieren hablar de retribuciones, en esta Comunidad que tiene competencias en materia de Función Pública, las retribuciones se negocian en Mesa General, y luego tienen que ir refrendadas por una ley foral".

Gimeno se ha "congratulado" de que "haya voluntad de negociar, y sobre todo, me congratulo por la escuela pública porque es lo que me preocupa".