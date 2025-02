Gimeno critica que algunos sindicatos mantienen "presión continua" a pesar de los "avances" en la negociación

Considera que hay un "componente tremendamente político" en sus reivindicaciones y que "no están utilizando el cauce adecuado"

PAMPLONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que "hay avances" en las negociaciones con los sindicatos de la enseñanza pública y que si bien "hay organizaciones sindicales que negocian, que intentan buscar una solución", hay otras "que están manteniendo una presión continua".

"Es innegable que hay avances porque hay organizaciones sindicales que están negociando con el Gobierno. En este momento se está celebrando una mesa sectorial y hay un calendario de mesa sectorial. Pero ante un calendario de negociaciones, nos hemos encontrado con una contraprogramación de ese calendario", ha señalado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada por el PSN en el pleno parlamentario.

Gimeno ha apuntado que "hay organizaciones sindicales que negocian, que intentan buscar una solución, y hay otras organizaciones sindicales que están manteniendo una presión continua", en referencia a Steilas, LAB, CCOO y ELA, que han convocado siete paros de dos horas en febrero, marzo y abril en la enseñanza pública de Navarra, dando continuidad a las tres jornadas de huelga que han desarrollado durante este curso escolar para exigir mejoras en el sistema público de educación.

El consejero, que ha destacado que "vamos a entrar próximamente en las prematrículas en las plazas, en la campaña de admisión", ha considerado que estos sindicatos "le están haciendo la campaña a los centros privados concertados", que "van a tener las aulas llenas". Además, Gimeno ha criticado que, a pesar de los "avances", estos sindicatos "continuamente se retrotraen al mes de septiembre, obviando los acuerdos adoptados".

Ha destacado Gimeno que entre dichos acuerdos hay "medidas para reducir la sobrecarga laboral" y que, en cuanto a salario, está "por encima de la media nacional". "Si estamos incrementando 300, 400 euros por profesor, estamos hablando de un término medio de 5.000 euros más. Entonces estamos hablando de 112 millones de euros, independientemente de que la mesa sectorial no está para eso, no es competente en eso. Por lo tanto, creo que no están yendo a la mesa sectorial porque creo que lo que están buscando es un incremento de salario y debería ir a la mesa general, porque en la mesa sectorial no hay competencia para esto", ha manifestado.

En todo caso, ha dicho, "el departamento se ha comprometido a trasladar una oferta a la mesa general y a participar en la mesa general para aportar su conocimiento al respecto". "Pero también lo están obviando", ha subrayado, tras añadir que "112 millones no caen del cielo de un día para otro". A su juicio, "hay un componente tremendamente político en estas reivindicaciones laborales, que son legítimas, pero que creo que no están utilizando el cauce y el procedimiento adecuado".

Por su parte, la parlamentaria del PSN Inma Jurío ha criticado que "se ha achacado al consejero que no se había sentado a hablar con ellos y que no había asertividad hacia sus peticiones" cuando "sabemos que las reuniones en las mesas correspondientes han sido numerosas".

Tras añadir que "hay más de catorce reclamaciones que formularon los sindicatos que se han atendido", ha planteado si sus reclamaciones "no se refieren tanto al sistema educativo como tal sino verdaderamente se están refiriendo a un aumento de sus salarios, que es legítimo". "Creemos que sus reivindicaciones corresponden a otro tipo de mesa, que sería la general, donde se tienen que sentar con el resto de los funcionarios del Gobierno de Navarra a poner blanco sobre negro las reivindicaciones retributivas", ha apuntado.

Por otro lado, Gimeno también ha respondido a una pregunta oral formulada por UPN sobre "la renovación del Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra del año 2018". A este respecto, el consejero ha matizado que "no se está renovando ningún acuerdo, sino que se está estableciendo un nuevo acuerdo para avanzar en la equidad y en la calidad del sistema educativo". "Desde el mes de septiembre, en el seno de la mesa sectorial, el Departamento de Educación viene negociando una serie de cuestiones", ha dicho, tras añadir que "yo lo que pacte, lo que firme, lo voy a cumplir".

Por su parte, el parlamentario de UPN Pedro González ha considerado que Gimeno "ha batido el récord y ya lleva tres" huelgas generales en un curso en la enseñanza pública. "Y, según parece, esta cifra puede seguir aumentando, lamentablemente, en perjuicio de la enseñanza pública a la que dice defender", ha dicho, tras criticar que el consejero, a su juicio, "no aprende de nada, hoy otra vez ha vuelto a dar las mismas razones y a atacar directamente al personal docente del sistema público".

"No creo que nadie niegue que las medidas contenidas en el acuerdo constituyen un avance y cuestan dinero. Por ello hubo tres centrales sindicales que firmaron el acuerdo, para no perderlas y con la condición de que en el periodo entre febrero y abril se pudieran negociar e incorporar nuevas medidas. El problema fue que la mayoría sindical no firmó, y además mantuvo y sacó adelante la tercera huelga, la del día 30 de enero", ha remarcado.