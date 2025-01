Gimeno dice que le preocupa que un condenado por pertenecer a ETA dé clase en Tudela pero no consta una inhabilitación

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado este jueves que le "preocupa, inquieta y desagrada" que un hombre que fue condenado en Francia por pertenencia a la banda terrorista ETA esté dando clases como profesor en un instituto público de Tudela, pero ha afirmado que no consta una sentencia que le inhabilite para ejercer esta labor.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carlos Gimeno ha asegurado que el departamento de Educación "está en constante colaboración, comunicación y coordinación con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, más concretamente con el subsecretario de Asuntos Jurídicos, que es quien, por el protocolo, comunica a las Comunidades Autónomas si hay algún profesor con algún antecedente judicial, con alguna sentencia que le inhabilite, que le suspenda o que le separe de la Administración", y ha explicado que "no tenemos ningún tipo de información, no consta en el Ministerio de Educación", que exista una inhabilitación para este condenado.

En todo caso, Gimeno ha explicado que el departamento de Educación ha instado al Ministerio a acudir a la Abogacía del Estado para, "teniendo en cuenta que es una sentencia de otro país, de Francia, pueda ver si en esta circunstancia hay alguna cuestión que se nos escape".

El consejero ha apoyado "la actuación de todas las unidades gestoras del departamento de Educación, porque un Gobierno tiene que cumplir el principio de legalidad que está en la Constitución española y, por lo tanto, está sometido a la ley y al derecho, y obviamente, el departamento de Educación no va a prevaricar, no va a aplicar ningún tipo de arbitrariedad".

Por otro lado, Gimeno ha explicado que ha escuchado, "no sé si con el objetivo de intoxicar, no sé si con el objetivo de utilizar esta circunstancia políticamente, lo cual creo que es lamentable, que se quiere, por parte de UPN, modificar el Código Penal, para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir". Sin embargo, el consejero ha señalado que en el contexto del pacto antiyihadista que aprobó en 2015 "ya se modificó el Código Penal y, por lo tanto, esta circunstancia de inhabilitación por delitos de terrorismo ya está contemplada en el Código Penal, pero si no hay una sentencia judicial, si no hay una sentencia que establezca esta circunstancia", no se puede impedir a una persona ejercer la docencia.

Gimeno ha querido "dejar muy claro a todas las personas que están opinando, que están trasladando axiomas morales, que están trasladando circunstancias que sobran en esta cuestión, que, como consejero de Educación, como tudelano, como padre y como componente de un partido que ha padecido la violencia terrorista en todas sus filas, me preocupa enormemente la circunstancia de que un expreso de ETA esté dando clases en un instituto de Educación Secundaria en nuestra Comunidad foral". "Me desagrada. Además, me inquieta", ha indicado.

No obstante, Carlos Gimeno ha señalado que "también tengo que decirle a la ciudadanía que aunque me desagrade, aunque me inquiete, aunque me preocupe, aunque no sea de mi agrado, tengo que cumplir la ley, porque un Gobierno puede hacer muchas cosas, pero no incumplir la ley". "Por lo tanto, no vamos a prevaricar, eso que lo tengan también claro todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de esta Comunidad foral y los ciudadanos de este país", ha señalado.

El consejero ha explicado que el Servicio de Inspección Educativa, dependiente de la Dirección General de Educación y Formación Profesional del departamento, "está acompañando al equipo directivo, está acompañando al centro para que, obviamente, en las aulas navarras haya pluralidad pero no haya ni un atisbo de proselitismo, ni ninguna cuestión que se pueda exceder de esa circunstancia que es el pluralismo". "Otra cosa sería el adoctrinamiento y, por lo tanto, estamos tremendamente atentos y con mucho cuidado. En el momento en el que el Servicio de Inspección pueda detectar alguna circunstancia que se pueda relacionar con estas cuestiones, obviamente se incorporará un expediente, pero hay que someterse a la norma, hay que someterse a la ley, al derecho", ha insistido.

En esta línea, el consejero ha afirmado en que "no hay arbitrariedades en este departamento, ni las ha habido, ni las hay, ni las habrá, pero el Servicio de Inspección Educativa hoy mismo ha estado en el centro, hoy mismo ha velado con el equipo directivo porque todos los axiomas de seguridad en cuanto al ámbito del pluralismo estén en el máximo rigor".

Respecto a la petición de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) para que se aprueben cambios en la normativa que impidan situaciones como la del instituto de Tudela, Carlos Gimeno ha señalado que "hay un texto refundido del Estatuto de los Trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra en el que se establecen las causas por las que puede haber una suspensión, una inhabilitación o que se separe a un profesional de la Administración educativa, pero tiene que venir con una sentencia condenatoria que, además, tenga que tener una inhabilitación".

El consejero ha afirmado que entiende la posición de ANVITE pero ha señalado a la asociación que "trabajamos por las víctimas desde la discreción, creando unidades de terrorismo, haciendo encuestas para ver qué conocimiento tiene el alumnado en esta Comunidad sobre temas de terrorismo, y hay otros que utilizan estas cuestiones para términos políticos".

Gimeno ha destacado que "las órdenes forales de gestión de listas emanan del Estatuto de los Trabajadores y si no hay una sentencia que inhabilite, que suspenda o que separe de la Administración, no podemos hacer más". "Tengo que cumplir la ley, tengo una responsabilidad como consejero y tengo que velar por que el derecho y la norma estén por encima de todas las circunstancias", ha señalado.