Gimeno traslada en Tudela que el profesor condenado por pertenencia a ETA no está inhabilitado y no puede apartarlo

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, se reunión el martes con el Consejo Escolar del instituto tudelano en el que imparte docencia un profesor condenado por pertenencia a la banda terrorista ETA y trasladó que la actuación del departamento en la contratación de esta persona como docente interino "se ha ajustado plenamente a la legalidad vigente".

El consejero Gimeno estuvo presente en una reunión ordinaria del Consejo Escolar del instituto de Tudela y en el transcurso de la misma expresó su "pleno apoyo a la actuación llevada a cabo en este asunto por la dirección del centro, en coordinación con el Servicio de Inspección educativa y el departamento de Educación".

El consejero informó a los miembros del Consejo Escolar de que "este docente no está inhabilitado para el desempeño de la función pública docente por lo que el departamento ha gestionado su contratación temporal ajustándose a la legalidad vigente y no puede apartarlo del servicio si no se dan las circunstancias previstas en el procedimiento de régimen disciplinario o de rescisión de contratos previstas en la normativa vigente".

Ante representantes de la dirección del instituto, del claustro de profesores, de los representantes de padres y madres del alumnado del centro y del resto de integrantes del consejo, Carlos Gimeno reiteró su "desagrado y malestar ante una circunstancia de estas características", pero insistió en que el departamento de Educación del Gobierno de Navarra "está obligado a cumplir la ley y la ley no impide el ejercicio de la función docente a este profesor interino".

El consejero Gimeno detalló las actuaciones conjuntas llevadas a cabo en estos días por el Servicio de Inspección Educativa y la dirección del centro para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad educativa.