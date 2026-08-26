El Gobierno autoriza la implantación del Máster Universitario en Marketing y Emprendimiento agroalimentario en la UPNA

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PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, la implantación de un nuevo máster universitario en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario, que se impartirá en el marco del Campus Iberus, conjuntamente con la Universidad de Lleida, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de La Rioja, que actuará como coordinadora.

La titulación autorizada tendrá una duración de 60 créditos, de los cuales 15,50 se impartirán en la Universidad Pública de Navarra, cuenta con la evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), y ha sido informada favorablemente por el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.

Para el consejero de Universidad, Innovación y Trasformación Digital, Juan Luis García, "esta titulación es una modificación positiva de la oferta actual de la Educación Superior en Navarra, ya que capacitará al alumnado como especialista en marketing y emprendimiento agroalimentario, permitirá integrarse en departamentos de marketing de industrias agroalimentarias, realizar asesorías técnicas a industrias o desarrollar nuevas oportunidades de negocio al alumnado, entre otras".

El Máster está concebido para formar profesionales en el ámbito del marketing agroalimentario y el emprendimiento. Presenta una visión global de los componentes del marketing y del emprendimiento adaptados al sector agroalimentario, integrando los más recientes desarrollos de productos alimenticios y del marketing tradicional de materias primas agrícolas, poniendo un especial énfasis en la dimensión internacional de las estrategias.