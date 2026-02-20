El Gobierno central concede 2,9 millones de euros a la planta de SKF en Tudela dentro del Perte VEC

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha concedido de manera provisional 2.981.490 euros a la firma SKF Española S.A. en su sede de Tudela. Es uno de los 34 proyectos seleccionados dentro de la cuarta convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) dentro de la línea de cadena de valor (Sección B).

Según han informado en una nota desde la Delegación del Gobierno en Navarra, se han adjudicado ayudas por importe de 134,7 millones de euros. En concreto, el proyecto que se va a desarrollar en Navarra se refiere a la investigación de arquitectura de la rodadura híbrida y spline curvo con procesos digitalizados para vehículos eléctricos.

Todas las iniciativas seleccionadas "contribuirán al desarrollo del sector y al cumplimiento de los objetivos de transición ecológica y digital". De hecho, el Perte VEC "constituye una de las principales palancas para impulsar la transformación del sector de la automoción, un ámbito estratégico para la economía española por su peso industrial, tecnológico y en el empleo".

El Ministerio de Industria y Turismo ha concedido más de 2.350 millones de euros del Perte VEC hasta la fecha, que han alcanzado a 330 empresas.

En esta línea, el Gobierno apoya el Plan de Acción del sector de la automoción de la Comisión Europea, que persigue "disminuir la dependencia de combustibles fósiles, reducir los costes de producción para situarse en igualdad de condiciones con respecto a los competidores internacionales y aprovechar el poder de innovación de la industria".

Este Plan incluye el Battery Booster para desarrollar baterías eléctricas en Europa, la regulación sobre flotas corporativas que fijará mínimos de vehículos eléctricos en las flotas de empresas, y la "simplificación" administrativa de tramitaciones y autorizaciones.