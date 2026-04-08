El Gobierno continúa los contactos con los agentes sociales para recibir propuestas ante el proceso de regularización

La directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Esther Fernández; la directora general de Políticas Migratorias, Eva Gurría; la Presidenta Chivite; la consejera Maeztu; Imanol Pascual y Saioa Urriza (ELA); y Jaime Iribarren (LAB). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra continúa con los contactos con agentes de la sociedad de cara a recibir propuestas y construir en común en torno al reto de la empleabilidad y el conjunto de actuaciones que habrá que desplegar con motivo del proceso de regularización de personas migrantes que se iniciará en breve.

Tras la reunión ya mantenida con la CEN, el contacto está siendo ahora con los principales sindicatos de la Comunidad. En concreto, este miércoles se ha mantenido un encuentro a este respecto, al que han asistido por parte del Ejecutivo foral la presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, así como como la directora general de Políticas Migratorias, Eva Gurría, y la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Esther Fernández. Por su parte, Imanol Pascual y Saioa Urriza han acudido en representación del sindicato ELA, mientras que Jaime Iribarren ha participado en representación del sindicato LAB.

UGT y CCOO, asimismo, han comunicado que valoran positivamente la iniciativa del Gobierno, y que están trabajando en una propuesta que se comprometen a trasladar en cuanto tengan terminada, según ha informado el Ejecutivo navarro.

El Gobierno ha señalado que "estamos ante una gran oportunidad para el desarrollo de Navarra", y ha agradecido a "todos los agentes la respuesta positiva que están mostrando y la voluntad de aportación", porque, según ha señalado, "este proceso supondrá un beneficio para las personas migrantes, para la economía y para la sociedad navarra en su conjunto". Por tanto, el Ejecutivo ha indicado que toda aportación constructiva sumará a este trabajo que "tiene como objetivo principal que el proceso de regularización sea exitoso".