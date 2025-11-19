El Gobierno foral convoca 250.000 euros en ayudas para propietarios que cedan su vivienda a la bolsa de alquiler público

Archivo - Un hombre introduce una llave en la cerradura de la puerta de una vivienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, una nueva convocatoria de ayudas a las personas propietarias de viviendas dispuestas a cederlas a la sociedad pública Nasuvinsa, con destino a la bolsa de alquiler público. Estas subvenciones se otorgarán en régimen de evaluación individualizada y tendrán una cuantía total de 250.000 euros, con cargo al presupuesto de gastos de 2026.

Las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra (BON), con lo que se abrirá el plazo para poder optar a esta convocatoria. La cuantía de la ayuda que reciben los propietarios que participan en este programa equivale al importe equivalente a cuatro mensualidades de renta pactada con Nasuvinsa, siempre y cuando la vivienda sea efectivamente arrendada, explica en un comunicado el Ejecutivo foral.

Estas ayudas se pusieron en marcha en 2017 con el fin de "fomentar un programa de alquiler a precios asequibles, en el marco de un mercado que ha experimentado un fuerte incremento de precios, tanto en el segmento de la compraventa como de alquiler".

El Gobierno de Navarra ha destacado que "satisfacer la demanda de vivienda asequible en arrendamiento es una de las principales preocupaciones" de su política de vivienda, con medidas como este estímulo a propietarios o la reciente puesta en marcha el programa EtxeON, cuya primera fase (hasta 2029) contempla la construcción de un total de 735 nuevas viviendas, de las cuales 493 serán viviendas en régimen de alquiler, tanto social como asequible.