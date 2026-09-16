Gobierno foral destaca su "compromiso democrático" frente a la "recuperación de discursos autoritarios y reaccionarios"

Archivo - El Gobierno muestra su conformidad con la proposición de Ley Foral de evaluación de las políticas públicas - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Democracia, el 15 de septiembre, en la que "reafirma su compromiso inequívoco con el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades públicas, principios esenciales de nuestra convivencia".

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha destacado la importancia de reafirmar este compromiso en un momento de "recuperación de discursos autoritarios, excluyentes y reaccionarios que cuestionan derechos conquistados, alimentan la confrontación y convierten las diferencias sociales, territoriales, culturales o políticas en motivos de enfrentamiento".

En concreto, la declaración institucional indica, además, que "la democracia no se reduce al ejercicio periódico del voto: es una forma de convivencia basada en la libertad, la igualdad, el pluralismo, el respeto a quien piensa diferente, el diálogo y la aceptación de las reglas compartidas". "Es lo que permite que sociedades diversas convivan y que las diferencias puedan resolverse pacíficamente", añade.

"La historia demuestra que ningún avance democrático es irreversible". También en nuestro entorno asistimos a la recuperación de discursos autoritarios, excluyentes y reaccionarios que cuestionan derechos conquistados, alimentan la confrontación y convierten las diferencias sociales, territoriales, culturales o políticas en motivos de enfrentamiento", indica el texto.

Frente a ello, el Gobierno de Navarra subraya que reivindica "una democracia fuerte que proteja a todas las personas y garantice que nadie sea discriminado, señalado, intimidado o deshumanizado por sus ideas, su origen, su sexo, su identidad o su condición".

El Gobierno de Navarra condena expresamente, en la declaración aprobada, "cualquier manifestación de carácter nazi, fascista, totalitario, racista, xenófobo o supremacista, así como toda expresión de odio, intolerancia o violencia". Rechaza igualmente "cualquier intento de intimidar o deslegitimar a quienes participan legítimamente en el debate público, ya sean representantes institucionales, medios de comunicación, organizaciones sociales o ciudadanía".

"Navarra es una sociedad plural y diversa, y esa diversidad constituye una fortaleza que debemos preservar desde el respeto, la igualdad y la convivencia, garantizando especialmente la protección de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", expone, para añadir que "ante quienes pretenden hacer retroceder la convivencia democrática, la respuesta debe ser clara: más democracia, más derechos, más igualdad y más justicia".

El Gobierno de Navarra señala en el texto qeu seguirá trabajando para "fortalecer las instituciones, proteger las libertades públicas y combatir toda forma de discriminación, para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en una Navarra libre, plural y democrática". "Porque la democracia no se da por garantizada: se construye, se cuida y se defiende cada día", concluye.