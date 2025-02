El Gobierno foral invita a la ciudadanía a combatir los discursos de odio contra avances en igualdad con motivo del 8M

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña institucional impulsada por el Gobierno de Navarra con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, es una invitación a la ciudadanía a combatir con pensamiento crítico los discursos de odio contra los avances en igualdad entre mujeres y hombres. Además, reivindica la necesidad de continuar trabajando en este ámbito sin concesiones a la ideología machista.

Con el lema 'Que no te enreden con... Machibulos', el Ejecutivo foral pretende desmentir la idea de que ya no existen desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres, exponiendo argumentos y cifras que evidencian que aún existe margen de mejora.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad, han presentado este lunes la campaña, que se difundirá en torno a este Día Internacional, acompañados del Defensor del Pueblo, Patxi Vera, así como de representantes políticos.

Según ha explicado el vicepresidente Taberna, mediante esta nueva iniciativa de sensibilización el Gobierno pretende visibilizar que, a pesar de que se ha logrado la igualdad formal en muchos lugares del planeta, todavía hay muchos "indicadores de diferencia" en aspectos económicos y sociales como el nivel de salario, el índice de trabajo temporal, el riesgo de pobreza o el reparto de los cuidados y las tareas domésticas.

Así, ha destacado la necesidad de luchar contra el denominado "espejismo de la igualdad", según el cual parte de la población considera que ya se han alcanzado cotas suficientes de derechos para las mujeres. A su juicio, "hay que seguir trabajando" en línea con los avances registrados en los 20 años, con políticas que parten de la base de que lograr la igualdad entre mujeres y hombres "no es un asunto privado, sino un elemento estructural" de la sociedad y de las políticas públicas. A este respecto, ha destacado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado la semana pasada con un amplio consenso y nuevas medidas para combatir fenómenos como la violencia digital, económica o vicaria.

Abad, por su parte, ha explicado que la campaña pretende "contrarrestar con informes y datos oficiales claros y evidentes" los discursos reaccionarios machistas que están emergiendo con gran fuerza incluso entre líderes internacionales políticos, y calando en ciertos sectores sociales, especialmente entre personas más jóvenes. Se trata de corrientes que intentan criminalizar las conquistas logradas, pretenden generar una corriente de victimización de los hombres y critican las propuestas transformadoras que plantea el feminismo para seguir avanzando, ha advertido.

"Encontramos brechas salariales, conectadas con la brecha que existe en los cuidados, brechas en las pensiones, en las solicitudes de excedencias para el cuidado de hijos e hijas o familiares enfermos, realizadas en su mayoría por mujeres. Son llamadas de atención que nos dicen que tenemos que seguir avanzando en el impulso de las políticas públicas", ha indicado Abad, quien ha recordado que "las políticas de igualdad y las políticas feministas son herramientas para conseguir sociedades más democráticas e igualitarias".

MENSAJES DE LA CAMPAÑA

La campaña del 8M de este año cuenta con un presupuesto de 35.400 euros. Incluye cartelería y mensajes de audio y vídeo que se difundirán en radios generalistas, anuncios en prensa escrita, revistas locales, marquesinas de Pamplona y comarca, Tudela, Tafalla y Estella-Lizarra y en redes sociales. También se difundirá en soportes publicitarios urbanos (MUPI) de Pamplona y Tudela.

La campaña se basa en contraponer una falsa idea en torno a la situación actual de las mujeres con la argumentación o datos que la desmienten. Así, ante la afirmación "yo soy feminista. Ayudo en casa", se plantea la respuesta de que "no se trata de ayudar, sino de corresponsabilidad en las tareas y los cuidados en igualdad de condiciones".

Ante la tesis de que "la brecha salarial no existe", se argumenta que "el salario bruto medio de los hombres es de 32.005 euros" y "el de las mujeres es de 26.033 euros". Frente a la idea "Ni machismo ni feminismo. No me gustan los extremos", se desmiente este falso dilema argumentando que no se trata de elegir, sino que es "cuestión de derechos humanos", porque "el machismo promueve la superioridad de los hombres", mientras que "el feminismo defiende la igualdad".

Entre las principales causas de la brecha salarial destaca una mayor presencia de mujeres en empleos a tiempo parcial, en trabajos socialmente peor valorados (mayor presencia en el sector servicios frente al industrial, más masculinizado y con mejores condiciones) o su dedicación a trabajos no remunerados de cuidados, que limitan su disponibilidad de horas para realizar un trabajo remunerado.

Respecto a la transformación del modelo de cuidados, es precisamente una de las prioridades del Gobierno de Navarra para lograr una sociedad más igualitaria. Los cuidados se definen como el conjunto de esfuerzos, tareas y trabajos, públicos y privados, necesarios para la reproducción y el crecimiento de la vida humana, con dignidad, autonomía y bienestar. Se trata de una tarea tradicionalmente resuelta de manera gratuita en las familias, en la mayor parte de los casos por las mujeres, lo que se considera una carga que contribuye en gran medida a perpetuar desigualdades de género. Es por ello que las políticas de los últimos años vienen centrándose en universalizar su responsabilidad y fomentar la corresponsabilidad de los hombres en esta tarea, así como desarrollar un sistema de recursos y servicios públicos que ayude a atender las crecientes necesidad de cuidado.

Además, coincidiendo con el 8-M, la presidenta de Navarra, María Chivite, entregará el Premio Berdinna 2025 a la magistrada Esther Erice por ser una referente en el "ámbito de la justicia con perspectiva feminista".

La candidatura de Erice, presentada por la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas (COMFIN), ha sido seleccionada por el jurado que otorga este premio a la igualdad entre las 16 opciones presentadas este año. El Gobierno ratificó esta propuesta, valorando la relevancia de Erice como "referente para todo tipo de agentes judiciales" y su contribución a la coordinación interinstitucional y social necesaria para combatir la violencia de género.

El acto de entrega del Premio Berdinna 2025, dotado con 3.000 euros, tendrá lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra el próximo lunes, 3 de marzo.

Además, con motivo del 8-M el Gobierno de Navarra realizará una concentración y una declaración institucional el propio sábado 8 de marzo ante el Palacio de Navarra. Además, se iluminará de color violeta (símbolo de la lucha de las mujeres por sus derechos) la fachada del antiguo Archivo.