El Gobierno foral reitera que Huarte y Urmeneta no aparecen en el listado de personas vinculadas al franquismo

PAMPLONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha reiterado este miércoles que Félix Huarte y Miguel Javier Urmeneta no aparecen en el listado de personas vinculadas al franquismo aprobado por el anterior Gobierno foral tras un informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra, pero no ha respondido expresamente si el Gobierno foral va a mantener o va a retirar la Medalla de Oro de Navarra concedida en 2014 a Huarte y Urmeneta.

Elma Saiz ha defendido en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que "en estos años el Gobierno de Navarra ha procedido a democratizar el espacio público, además de seguir avanzando en investigaciones en ese ámbito".

Refiriéndose a Huarte y Urmeneta, la portavoz del Gobierno ha afirmado que la ley foral de reparación y reconocimiento de las víctimas del golpe militar de 1936, aprobada en 2013, establece que el Gobierno de Navarra "tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la guerra civil y la represión de la dictadura".

También señala esta ley que las administraciones públicas de Navarra procederán en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma a "revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista".

Elma Saiz ha explicado que, a tal fin, "en 2016 se procedió a esta revisión y se acordó un censo provisional de simbología franquista que se publicó en el Boletín Oficial de Navarra". En concreto, se publicó un acuerdo del Gobierno de Navarra con este censo en enero de 2017 y el Gobierno de Navarra "aceptó las recomendaciones para la retirada de simbología elaboradas por la comisión técnica en materia de memoria histórica".

La portavoz ha señalado que en este censo provisional "no figuran" ni Félix Huarte ni Miguel Javier Urmeneta.

Estos nombres sí figuraban en un listado que elaboró previamente la Universidad Pública de Navarra y no fueron incluidos finalmente en el censo provisional aprobado por el Gobierno foral.

Elma Saiz, sin embargo, ha señalado que ella no es "la portavoz del Gobierno anterior" por lo que no puede explicar estos cambios en los nombres. "Soy la portavoz del actual Ejecutivo y a esto me estoy remitiendo. Me remito a lo reflejado en el acuerdo publicado en el BON, donde no aparecen los dos nombres. Me remití y me remito a eso", ha dicho.

En todo caso, ha señalado que "es una cuestión muy trabajada donde hay diferentes grupos, no solo la comisión de memoria histórica, en este caso la UPNA, y me he remitido a ese acuerdo de Gobierno".

Tras ello, la portavoz del Ejecutivo ha señalado que "hay un compromiso firme con el cumplimiento de la ley, hay una remisión a ese acuerdo que se hizo en 2017, donde no aparecen ni Huarte ni Urmeneta".

Sobre la posibilidad de revisar ese acuerdo, Elma Saiz ha señalado que "el mismo acuerdo de Gobierno encomienda al director de Paz y Convivencia para que mantenga el censo actualizado y haga los trabajos pertinentes". "Existe ex profeso esa mención en el acuerdo de Gobierno a ese trabajo vivo en un tema tan sensible para este Ejecutivo como el cumplimiento de la ley de memoria histórica y democrática", ha asegurado.

Por otro lado, Elma Saiz ha recordado que la semana pasada el Parlamento foral, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, aprobó una propuesta de resolución que pedía al Gobierno de Navarra que impulse con "la mayor brevedad y de una manera decidida la revisión pendiente de todos los homenajes, reconocimientos y condecoraciones dadas por las instituciones navarras a dirigentes y todos aquellos que colaboraron y obtuvieron ventajas económicas significativas o de otra índole por sus apoyo o sostenimiento del régimen franquista".

Asimismo, la resolución instaba al Gobierno de Navarra a realizar "cuantos movimientos políticos sean oportunos para que el Monumento a los Caídos -de Pamplona-, el segundo mayor monumento franquista del Estado, sea incluido dentro del inventario especificado en la ley de Memoria Democrática para su descatalogación como monumento protegido".

Tras recordar el contenido de la resolución, Elma Saiz ha señalado que "el Gobierno escuchó atentamente a los grupos parlamentarios" en el debate de la resolución y "seguirá la voluntad del Parlamento de Navarra".

Elma Saiz ha señalado que "el compromiso es no solamente escuchar la propuesta de resolución del Parlamento, sino el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica y Democrática". "Hay una nueva ley emanada del Congreso de los Diputados y como Gobierno tendremos que hacer todo lo necesario para conciliar las leyes en un tema tan importante", ha afirmado.

Por otro lado, sobre la decisión del Ministerio de Trabajo y Economía Social de retirar la Medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte, ha explicado que el Gobierno de Navarra ha pedido este expediente al Ministerio pero todavía no dispone de él. Ha señalado que la interlocución es a través del consejero competente, Eduardo Santos -titular de Políticas Migratorias y Justicia-. "Se ha pedido y cuando obre en nuestra poder contestaré -sobre este tema-", ha dicho.