El Gobierno de Navarra abre un nuevo procedimiento para la adjudicación de 239 viviendas protegidas

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra abre desde este lunes un nuevo procedimiento para la adjudicación de un total de 239 viviendas protegidas, la mayor oferta de VPO y VPT en propiedad de este 2025, a las que se podrá optar hasta el 16 de septiembre por alguna o algunas de las promociones que se ofertan de forma telemática en la web vivienda.navarra.es.

Las 239 viviendas que se ofertan, todas en régimen de propiedad (VPO y VPT) están situadas en Berrioplano, Tudela y Barañáin. En cuanto a las reservas, 121 viviendas se adjudicarán a personas solicitantes del tramo de renta bajo y 83 serán para las del tramo alto, además de otras reservas específicas destinadas a colectivos como, por ejemplo, personas con discapacidad, familias numerosas o víctimas de violencia de género o terrorismo, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

En la promoción de Etxebakar en Berrioplano se ofertan 84 viviendas protegidas (de 2, 3 y 4 dormitorios), de las cuales 73 están reservadas para personas empadronadas en el municipio; 59 son para el tramo de renta bajo y 14 para el tramo alto. El resto de viviendas están destinadas para familias numerosas (2 viviendas), víctimas de violencia de género (2 viviendas), víctimas del terrorismo (2 viviendas), personas con discapacidad motriz grave (3 viviendas) y personas con discapacidad mayor del 65% (2 viviendas).

En Etxebakar se oferta una segunda promoción con 24 viviendas de precio tasado, de 1 y 3 dormitorios. En este caso, se reservan 5 viviendas para el tramo de renta bajo, 18 para el alto y una vivienda para personas con discapacidad.

En Burlada, en las parcelas P7 y P8 APD-R2, se ofertan 57 VPO, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. En este caso, 41 son para el tramo de renta bajo, 10 para el alto y 6 cuentan con reserva específica para familia numerosa (1 vivienda), violencia de género (1 vivienda), víctima del terrorismo (1 vivienda), discapacidad motriz grave (2 viviendas) y discapacidad mayor del 65% (1 vivienda).

Un total de 20 viviendas se ofertan en el paseo Capuchinas de Tudela, todas con 3 dormitorios. La mayoría, 16 viviendas, se adjudicarán a personas de renta baja y 3, al tramo de renta alto. Una vivienda cuenta con reserva específica para personas con discapacidad mayor del 65%.

Por último, la quinta promoción se ubica en la parcela 1.2.1 UE-2 S de Eulza en Barañain, con 54 viviendas ofertadas, de 2, 3 y 4 dormitorios. Se reservan 10 para el tramo de renta bajo y 38 para el tramo alto; además de las destinadas a familia numerosa (1 vivienda), violencia de género (1 vivienda), víctima de terrorismo (1 vivienda), discapacidad motriz grave (2 viviendas) y discapacidad mayor del 65% (1 vivienda).

Las viviendas protegidas se adjudican entre aquellas personas que, cumpliendo los requisitos de acceso, se encuentran inscritas en el Censo de solicitantes, para lo que se ha aplicado el correspondiente baremo de acceso donde, entre otras cosas, se valora su necesidad de vivienda. Ofertadas 470 viviendas protegidas este 2025

En lo que va de 2025, el Gobierno de Navarra ha ofertado 470 viviendas protegidas para su adjudicación, de las cuales 304 han sido en régimen de propiedad y 166, de alquiler. Concretamente, en el proceso de adjudicación abierto el pasado mes de marzo se ofertaron un total de 159 viviendas protegidas, todas ellas en régimen de alquiler. En junio, de las 72 viviendas, 7 fueron en régimen de alquiler y 65 en propiedad, a las que se suman ahora las 239 viviendas protegidas en propiedad.