El Gobierno de Navarra aprueba en Mesa General la OPE de reposición con 578 plazas para 2025

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles en la Mesa General de Función Pública la aprobación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de reposición con 578 plazas para este año.

Tras la celebración de la Mesa de Función Pública hace dos semanas, presidida por la directora general de Función Pública, Gloria Arancón, y "después de atender las aportaciones de las organizaciones sindicales", el Ejecutivo foral aprobará esta Oferta Pública de Empleo en una próxima sesión de Gobierno.

Las plazas se reparten por sectores entre 266 plazas de personal sanitario (254 plazas para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y 12 plazas en el Instituto de Salud Pública y Laboral) y 312 de Administración Núcleo.

Con el objetivo de "continuar avanzando en la estabilización para fortalecer y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía por parte del Gobierno de Navarra", en la OPE de este año se incluyen plazas de más de 60 puestos de trabajo diferentes dentro de la Administración Núcleo de la Comunidad Foral de Navarra.

Por niveles se desagregan en: 41 de nivel A, 74 de nivel B, 193 de nivel C y 4 de nivel D para la Administración Núcleo, donde se reservarán 22 plazas para personas con discapacidad y 7 para mujeres víctimas de violencia de género; mientras que en el SNS-O un total de 83 corresponden al nivel A, 115 al nivel B, 5 al C y 51 al D, y se destinarán 19 a personas con discapacidad y 6 a mujeres víctimas de violencia de género en este caso.

En la Administración Núcleo se ofertan en el nivel A un total de 41 plazas repartidas en: 9 plazas para técnico en administración (rama jurídica), 5 para técnico de hacienda, 4 para ingeniero de caminos, canales y puertos, 3 para psicólogo, 2 para sociólogo y 2 para periodista.

Se ofertará una plaza para cada uno de los puestos de trabajo de analista jefe de proyectos, arqueólogo, asesor jurídico, farmacéutico, geólogo, ingeniero industrial, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, médico inspector, técnico en gestión sanitaria, técnico en administración (rama económica), técnico superior de salud (medicina), técnico superior en materias de seguridad, técnico superior en organización, titulado superior de empleo, traductor euskera y traductor intérprete euskera.

Entre las que corresponden al nivel B (74) un total de 16 plazas son para inspector de la Policía Foral, 15 para trabajador social, 5 para arquitecto técnico y 4 plazas para cada uno de los puestos de Ingeniero técnico de obras públicas, terapeuta ocupacional y técnico de grado medio de archivos.

También tres plazas para cada uno de los puestos de ingeniero técnico forestal, ingeniero técnico industrial y técnico de grado medio (igualdad); y dos plazas para cada uno de los puestos de diplomado en relaciones laborales, ingeniero técnico y técnico de grado medio en sistemas informáticos.

Los puestos de diplomado en ciencias empresariales, enfermero, ingeniero técnico agrícola, inspector de servicios sociales, logopeda, técnico de grado medio, técnico de grado medio (publicaciones), titulado universitario de grado medio (disciplina preventiva: seguridad en el trabajo e higiene industrial), titulado universitario de grado medio (prevención de riesgos laborales), titulado de grado medio en formación y empleo y titulado de grado medio (IRPF) contarán con una plaza cada uno.

En el nivel C, con un total de 193 plazas, destacan las 107 de especialista de apoyo educativo, 14 de agente de Policía Foral, 42 de bombero, 8 de operador auxiliar de coordinación, 6 de conductor, 4 de cabo bombero y otras 4 de técnico de gestión de transportes; y dos de basozain/guarda de medio ambiente y vigilante de carreteras (2).

Se ofertará una plaza para cada puesto de cocinero, educador infantil, oficial técnico de mantenimiento de vehículos y técnico de sonido y medios audiovisuales. En el nivel D serán 2 para conserje, 1 para auxiliar de autopsias y 1 para auxiliar de mantenimiento.

En lo que corresponde a la OPE parcial del SNS-O, las 83 plazas destinadas al nivel A se reparten entre las 15 de médico de equipo de atención primaria; 13 de facultativo especialista de área adjunto de radiodiagnóstico; 5 de facultativo especialista de área adjunto de anatomía patológica; 4 de facultativo especialista de área adjunto de psiquiatría y otras 4 de pediatra de equipo de atención primaria; 3 para cada uno de los puestos de facultativo especialista de área adjunto de anestesia y reanimación, facultativo especialista de área adjunto de oncología radioterápica, médico adjunto de urgencias, médico de servicio especial de urgencia, médico de servicio normal de urgencia; 2 para cada puesto de facultativo especialista de área adjunto de cirugía general y aparato digestivo, facultativo especialista de área adjunto de farmacia hospitalaria, facultativo especialista de área adjunto de laboratorio clínico, facultativo especialista de área adjunto de microbiología y parasitología, facultativo especialista de área adjunto de otorrinolaringología y psicólogo especialista clínico.

Se ofertará también una plaza para cada puesto de facultativo especialista de área adjunto de alergología, facultativo especialista de área adjunto de angiología, facultativo especialista de área adjunto de cardiología, facultativo especialista de área adjunto de cirugía oral y maxilofacial, facultativo especialista de área adjunto de cirugía ortopédica y traumatología, facultativo especialista de área adjunto de cirugía plástica estética y reparadora, facultativo especialista de área adjunto de endocrinología y nutrición, facultativo especialista de área adjunto de medicina intensiva, facultativo especialista de área adjunto de medicina interna, facultativo especialista de área adjunto de neurología, facultativo especialista de área adjunto de obstetricia y ginecología, facultativo especialista de área adjunto de oftalmología, facultativo especialista de área adjunto de pediatría y sus áreas específicas, facultativo especialista de área adjunto de urología, y Médico.

En el nivel B el total de 115 plazas se distribuyen en 96 plazas de enfermero, 5 para los puestos de enfermero especialista de enfermería obstétrico ginecológica y fisioterapeuta, 4 de enfermero especialista de enfermería familiar y comunitaria, 2 para los diferentes puestos de enfermero especialista de enfermería de salud mental y enfermero especialista de enfermería del trabajo; y 1 para enfermero especialista de enfermería pediátrica.

En el nivel C son 3 para técnico especialista de radiodiagnóstico y 2 para técnico especialista de laboratorio; y en el D se reparten entre las 36 de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y las 15 de celador.