El Gobierno de Navarra aprueba una oferta de empleo en Educación de 355 plazas en cuerpos docentes

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles dos decretos forales en materia de estabilización de empleo público del personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad foral. En uno de ellos, el Ejecutivo ha aprobado la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario correspondiente a la tasa de reposición del personal del año 2026, incluyendo un total de 355 plazas.

En el otro decreto, el Ejecutivo modifica la plantilla orgánica determinando las especialidades e idioma de los 722 puestos docentes cuyos procesos selectivos llevará a cabo el Departamento de Educación en los meses de junio y julio de 2027 para cubrir 648 plazas del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 21 plazas del cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 53 plazas del cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

El Gobierno foral ha explicado que, "para dar respuesta a las necesidades de una administración que ofrece seguridad y agilidad en cuanto a sus procedimientos de selección de puestos y cobertura de vacantes, se hace necesario continuar ejecutando ofertas de empleo público destinadas a garantizar que la Administración cuente con puestos de trabajo fijos que ofrezcan de forma estable su servicio a la ciudadanía".

En ese sentido, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha afirmado que, atendiendo al objetivo de reducción de la temporalidad en la Administración contenido en el acuerdo programático 2023-2027 del Gobierno de Navarra, su departamento "da dos nuevos pasos que consolidan una línea sostenida de ofertas públicas de empleo impulsada en los últimos años, que ha permitido ofertar un total de 3.694 plazas docentes no universitarias desde el año 2019". "Si se estudia la temporalidad una vez finalizados los procesos selectivos correspondientes a las ofertas públicas de empleo ya aprobadas, incluidas las de la sesión de Gobierno de este miércoles, la tasa de temporalidad en los cuerpos docentes no universitarios se reducirá hasta el 3,40%", ha señalado.

El decretos foral relativo a la tasa de reposición de 2026 en cuerpos docentes no universitarios, que es de un 120% sobre el total de las bajas producidas, establece la cifra de 355 plazas para incluir en la oferta pública de empleo de reposición para el ámbito educativo. Esa cifra se repartirá en 234 plazas de maestro, 9 de inspectores, 88 de profesores de Enseñanza Secundaria, 11 de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 13 de profesores especialistas en Sectores Singulares de FP.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el texto refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, se reservará el 10% de la totalidad de las plazas ofertadas para su provisión entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33% en cada una de las ofertas planteadas, sumando un total de 35 plazas reservadas (9 en Enseñanza Secundaria, 1 en Escuelas Oficiales de Idiomas, 23 en maestros/as, 1 en Sectores Singulares de FP y 1 en el cuerpo de Inspectores).

Por su parte, el segundo de los decretos forales aprobado este miércoles por el Ejecutivo foral, correspondiente a la propuesta de modificación de plantillas para determinar las especialidades de las convocatorias del concurso oposición de profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, concreta la especialidad e idioma de un total de 648 plazas de Secundaria, así como las 21 plazas de Escuelas Oficiales de Idiomas y 53 en Sectores Singulares de Formación Profesional correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2024, 2025 y 2026. De las 722 plazas propuestas en los tres cuerpos docentes, 608 se ofertan en castellano y 114 en euskera.

En las dos últimas legislaturas el Departamento de Educación ha ofertado en total 3.694 plazas docentes no universitarias. 679 de ellas fueron convocadas en 2019. Las pruebas se realizaron en 2021 con un año de retraso a consecuencia de la pandemia de Covid. En 2022 se ofertaron 537 plazas, a las que se sumaron 526 plazas en 2023 por un concurso excepcional de méritos. En 2024 se ofertaron un total de 401 plazas (241 plazas de estabilización y 160 de reposición). En el año 2025 se ofertaron 473 plazas, 356 en el año 2026 y 722 en los procesos previstos para 2027.