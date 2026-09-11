El Gobierno de Navarra aprueba un techo de gasto de 6.850,6 millones para 2027, un 8,4% más

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes el techo de gasto para los Presupuestos Generales de Navarra de 2027, que asciende a 6.850,6 millones de euros, un incremento de 531,9 millones de euros con respecto a 2026, es decir, un 8,4% más.

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha afirmado en rueda de prensa que, "un año más, la buena marcha de nuestra economía y también la gestión prudente y responsable de nuestros recursos nos ha permitido alcanzar una cifra límite de gasto que crece con respecto a la de 2026".

El consejero ha explicado que "esta cifra se alcanza basándonos en nuestra previsión de ingresos no financieros, que asciende a 6.725 millones, lo que supone un 9,4% de incremento, casi 580 millones más que en el Presupuesto de 2026". Además, Arasti ha mencionado que Navarra tiene acordado con el Estado un déficit máximo del 0,3%, lo que supone 93,6 millones, junto con los ajustes de contabilidad nacional, estimados en 32 millones de euros.

Por tanto, el titular de Economía y Hacienda ha afirmado que con estos datos la evolución del techo de gasto "sigue siendo al alza". "Los presupuestos expansionistas han sido la tónica de los últimos años. En 2019 se superaban por poco los 4.000 millones de gasto", ha explicado.

Para 2027, se ha estimado que la aportación de Navarra al Estado alcanzará los 996,1 millones de euros y el Fondo de Haciendas Locales se dota con 360,6 millones. Descontadas estas dos cifras, queda una cantidad para reparto entre los departamentos del Gobierno de 5.493,9 millones de euros.

El Departamento de Derechos Sociales verá incrementada su cuantía en un 16,6%, con 30 millones de euros adicionales para facilitar el acuerdo del convenio del sector de dependencia, mientras que el Departamento de Salud registra un aumento del 10%. El Departamento de Interior crece en un 17% como consecuencia de la asunción exclusiva de la competencia de tráfico.

"MAYOR ESFUERZO" ANTE EL FIN DE LOS FONDOS MRR

Por otro lado, José Luis Arasti ha explicado que, ante el fin de los fondos europeos MRR, "el Gobierno está realizando un mayor esfuerzo si cabe para dotar de presupuesto a aquellos departamentos que se habían visto beneficiados hasta el momento por estos fondos". "Hablo de áreas como Innovación y Transformación Digital, Cultura y Turismo, y fundamentalmente Vivienda e Industria", ha apuntado.

Respecto a este último departamento, el consejero ha explicado que el Gobierno de Navarra se ha comprometido a aprobar un plan industrial y de descarbonización con una financiación plurianual, que incluirá el impulso de convocatorias de subvenciones y también medidas tributarias. No obstante, la Unión Europea debe dar su visto bueno a este plan, algo que Arasti ha confiado en que se produzca. "Sabemos que otras comunidades ya lo han realizado. Trabajamos con esa esperanza de que Bruselas lo vea con buenos ojos", ha indicado.

Con la aprobación del techo de gasto, la elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra sigue adelante con el objetivo de su presentación en el Parlamento de Navarra antes del 1 de noviembre.

NEGOCIACIONES SOBRE MEDIDAS FISCALES

Por otro lado, José Luis Arasti ha explicado que el diseño de las medidas fiscales para 2027 se sigue en "una mesa aparte", de la que forman parte el PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y el propio Gobierno de Navarra. "Ya hemos tenido varias reuniones este año para sentar el marco en el que nos vamos a mover. De aquí a finales de mes habrá una próxima reunión para seguir avanzando, para seguir profundizando en esas medidas que cada grupo cree necesarias para tratar de llegar a ese consenso que nos permita plasmarlo en una ley de medidas tributarias que sería aprobada a finales de año", ha indicado.