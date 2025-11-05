El Gobierno de Navarra aspira a aumentar al 10% el transporte de mercancías en tren en 2030

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha apostado por "potenciar la fórmula de la intermodalidad ferroviaria" y, en este sentido, ha explicado que el objetivo del Ejecutivo foral es que la actual cuota de transporte de mercancías que se suban al tren en Navarra pasen del 4% actual al 10% en 2030.

El Departamento de Cohesión Territorial y la Cámara de Comercio de Navarra han participado este miércoles en una jornada sobre la intermodalidad ferroviaria en la Comunidad foral para informar a las empresas sobre las oportunidades que ofrece el ferrocarril en el contexto del Corredor Atlántico, la intermodalidad y la sostenibilidad.

Durante la apertura de la jornada, el consejero Chivite ha afirmado que "nuestro objetivo es ser útiles al sector empresarial, seguir dando a conocer y potenciar la fórmula de la intermodalidad ferroviaria que permitirá proteger al medio ambiente e impulsar el desarrollo económico de Navarra", según recoge en un comunicado el Ejecutivo foral.

El objetivo del Gobierno de Navarra es "que el camión y el tren convivan. La normativa y las políticas europeas ya no tienen retorno, y se trata de potenciar el uso del ferrocarril para lograr una movilidad más sostenible, eficiente y resiliente". La realidad, ha considerado Chivite, "es que Navarra cuenta con una importante ubicación estratégica al formar parte del Corredor Atlántico y mediante el Centro Logístico de Zaragoza, con el Corredor Mediterráneo".

El titular del Departamento de Cohesión Territorial ha defendido que el objetivo del Gobierno de Navarra es que la actual cuota de transporte de mercancías que se suban al tren en Navarra pasen del 4% actual al 10% en 2030. Por ello "nuestro esfuerzo y labor se centra en dar a conocer las oportunidades que el servicio ferroviario supone para la viabilidad de las operaciones de las empresas que quieren cargar su mercancía en tren", ha subrayado.

Después de la visita a las obras de la nueva terminal ferroviaria de Noáin, que permitirán "triplicar su actual capacidad operativa", Chivite ha asegurado que "estamos creando un marco atractivo y competitivo tanto para las empresas que están ubicadas en Navarra como para las que pretendemos atraer". En este sentido, ha recordado la reciente creación de una Comisión de Trabajo con entidades empresariales y sociales de Navarra y el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para impulsar las infraestructuras ferroviaras tanto de alta velocidad como convencional, así como los servicios de logística y mercancías en la Comunidad foral.

Por su parte, la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, ha puesto el énfasis en un servicio "innovador" de transporte intermodal que consiste en cargar camiones, remolques o semirremolques en trenes especializados para transportarlos a larga distancia combinando la carretera y el ferrocarril.

Miranda ha invitado a las empresas presentes en la jornada a participar y responder al 'Estudio sobre potencialidad ferroviaria' que está realizando la Dirección General de Administración Local y Despoblación y que servirá para realizar "un diagnóstico preciso de la comunicación intermodal en Navarra para tomar decisiones futuras y determinar las demandas y necesidades de las empresas para subir sus mercancías al tren".