Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y CEIN firman un convenio para promover el emprendimiento

Firma del convenio. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) han suscrito un convenio de colaboración para seguir impulsando durante 2026 el emprendimiento, la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento del tejido empresarial navarro. El acuerdo, de carácter anual, ha sido suscrito por el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Ejecutivo foral, Mikel Irujo; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz.

El convenio contempla una inversión conjunta de 230.378 euros, financiada a partes iguales por el Consistorio y el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra. En concreto, el Ayuntamiento aportará 115.000 euros y el Gobierno foral, 115.378 euros. La colaboración permitirá consolidar una red de servicios y programas dirigidos tanto a personas que quieren poner en marcha una iniciativa empresarial como a empresas y comercios que buscan crecer, mejorar su competitividad o afrontar nuevos retos.

Entre las actuaciones incluidas en el convenio destaca el programa Iruña Ekintzaile - Pamplona Emprende, una iniciativa orientada al impulso y fortalecimiento del comercio de la capital navarra. El programa ya ha iniciado sus actividades y cerca de medio centenar de comercios de la ciudad están recibiendo ya mentorías especializadas sobre su negocio que les ayudarán a ser más competitivos. Además, está previsto que durante el último trimestre del año se lancen talleres prácticos y especializados en aquellas materias y cuestiones que más necesiten los comercios de la ciudad.

Asimismo, CEIN continuará prestando atención especializada a las personas emprendedoras derivadas por el Ayuntamiento de Pamplona, facilitando orientación y asesoramiento para el desarrollo de sus proyectos empresariales. A través de la financiación del Gobierno de Navarra, el convenio permitirá, además, desarrollar diversas actuaciones dirigidas al conjunto de la Comunidad foral. Entre ellas, se incluyen acciones de sensibilización y fomento del emprendimiento en centros de Formación Profesional y universidades, iniciativas dirigidas al personal investigador, programas de impulso del emprendimiento femenino y de desarrollo de competencias de liderazgo ejercido por mujeres, así como la elaboración del estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM), principal referencia internacional para el análisis de la actividad emprendedora.

El acuerdo contempla también la puesta a disposición de espacios de trabajo y reunión para las empresas y proyectos alojados en los viveros empresariales gestionados por CEIN.

Con esta renovación, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y CEIN "refuerzan una colaboración consolidada a lo largo de los años, que busca seguir acompañando a personas emprendedoras y empresas en las distintas etapas de su desarrollo, favoreciendo la creación de empleo, la generación de riqueza y el dinamismo económico del territorio", ha expuesto el Ejecutivo.