Gobierno de Navarra y CEN abordan en un encuentro cuestiones como energía, movilidad, talento, empleo y fiscalidad

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y la Confederación Empresarial Navarra (CEN) han mantenido este lunes una reunión de trabajo en la que se ha repasado "el presente y futuro de varias cuestiones como la energía, la movilidad (en particular, el Tren de Altas Prestaciones), el talento y la situación del empleo o la fiscalidad".

En el encuentro han participado la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, y los Consejeros de Economía y Hacienda, Cohesión Territorial, Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial y Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, además del presidente de la CEN, los vicepresidentes y el Secretario General.

En este encuentro, enmarcado en la habitual relación de trabajo entre Ejecutivo y CEN, el Ejecutivo foral ha trasladado a la CEN que "los buenos datos de empleo, el avance de la movilidad sostenible y la transición energética son ejemplo de compromiso con un modelo de desarrollo sustentado en una economía sólida, en energías renovables, en la formación y el talento y el avance industrial con una mirada no solo hacia los sectores ya asentados sino a nuevos nichos de oportunidad, desde la descarbonización y la innovación".

Además, se ha trasladado que la relación con el Gobierno de España es de "colaboración" para "impulsar las infraestructuras que son competencia estatal, pero en las que hay un amplio consenso entre los dos gobiernos, como es el corredor navarro de alta velocidad".