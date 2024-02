El Gobierno de Navarra se compromete con los agricultores a mejoras fiscales

Portavoces de los agricultores dan cuenta a otros profesionales del sector del resultado de su reunión con el Gobierno de Navarra este viernes en Pamplona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra se ha comprometido con la representación de los agricultores a introducir mejoras fiscales para que no se encuentren "discriminados con respecto a otras provincias".

Es uno de los puntos que se ha abordado en la reunión de aproximadamente tres horas que ha tenido lugar este viernes en la sede del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en Pamplona.

Al encuentro han asistido, por parte del Gobierno de Navarra, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, y el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. Por parte de los agricultores, han acudido las organizaciones agrarias UAGN, UCAN, EHNE y Alinar, y una representación de los agricultores que se están movilizando desde el 6 de febrero.

Salvador Moreno, portavoz del colectivo de agricultores movilizados esta semana, ha explicado el Gobierno foral ha mostrado "buena disposición". "En dos horas no podemos solucionar lo que se lleva deteriorando veinte o treinta años, pero creo que es un primer paso", ha señalado.

Moreno ha afirmado que, según el compromiso que ha adquirido el Gobierno de Navarra, "se va a trabajar desde ya en una mejora fiscal que va a ser efectiva, que es difícil concretar en números, pero que va a hacer que no seamos discriminados con respecto a otras provincias". "Esa mejora fiscal, como llegaremos tarde, para que se pueda implementar cuando hagamos la renta en el 2025, se implementará con efecto retroactivo para 2024", ha explicado.

"Ese es un punto que todos estábamos de acuerdo, que todos necesitábamos y que hará que dejen de achicharrarnos tanto. Eso ya es oficial", ha valorado.

Por otro lado, el portavoz de los agricultores ha afirmado que "hemos intentado pelear por el tema de quienes cobran el IVA al 0% por las medidas de crisis y están pagando IVA del 10%, del 20% y a final de año se les acumulan cantidades positivas hacia ellos". "Ese tema nos dicen que no es competencia del Gobierno de Navarra. Sin embargo, lo van a trabajar, a ver si desde el Gobierno de Navarra se puede hacer algo para que se agilicen las devoluciones", ha indicado.

Además, Moreno ha explicado que "hemos peleado también que las comunicaciones que nos hacen los agricultores sean de forma física y carta y que las fotos georreferenciadas sean voluntarias". "Sabemos que tendemos a una digitalización pero también sabemos que hay muchas personas que no estamos capacitadas para ello. Se han comprometido a estudiarlo y la semana que viene nos darán una contestación", ha explicado.

Por otro lado, ha afirmado que "se comprometen, de palabra, a hacer un desarrollo del plan hidrológico y ahí englobamos agua, riegos, segunda fase del Canal de Navarra". "Además, va a haber una vendimia en verde, tanto para DO Navarra como DO Rioja, de unas 1.100 hectáreas, 600 de DO Rioja y 500 de DO Navarra", ha señalado

Asimismo, el portavoz del colectivo ha afirmado que "nos garantizan que aquel proyecto de aves esteparias que dejaba el 70% de Navarra sin poder cultivar está en el cajón y que ya ha desaparecido".

En el ámbito de competencias que no son del Gobierno de Navarra, Salvador Moreno ha afirmado que "lo único que podemos trasladar es que tienen voluntad de defender lo que sería la simplificación de la PAC, lo que sería trabajar con la ley de la cadena alimentaria, ahí sí que están muy sensibilizados, entienden que no podemos trabajar en competencia desleal, y ahí no hemos podido arrancar medidas concretas, pero es que tampoco les compete a ellos".

En el tema de la gestión de estiércol y purines, según ha explicado el portavoz del colectivo, "creíamos que era competencia de Navarra, pero es competencia de Gobierno central". No obstante, ha indicado que "ya no es que vayan a empezar a trabajar, sino que ya han hecho solicitudes para ampliar los plazos, eso ya está encima de la mesa y se está trabajando en ello".

En cuanto al 'cuaderno digital', ha señalado que tampoco es competencia de Navarra, "pero sí que están sensibilizados y la tendencia podría ser a que cada uno elija la forma en la que lo quiere hacer, que también sería una buena idea". "Hay chavales jóvenes que no le tienen miedo a los ordenadores y una persona mayor lo puede realizar en papel", ha afirmado.

Algunos de los agricultores concentrados en el lugar han exigido compromisos firmes y por escrito respecto a sus reivindicaciones. En todo caso, han pedido seguir siendo representados por las personas del colectivo que han acudido a la reunión y no por los sindicatos.