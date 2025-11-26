El Gobierno de Navarra consolida 99 plazas de especialista de apoyo educativo

La portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles un Decreto Foral por el que modifica la plantilla orgánica de la Administración foral para estabilizar 99 plazas de especialistas en apoyo educativo.

Se trata de vacantes a tiempo parcial de nivel C, actualmente ocupadas por personal contratado temporal en régimen administrativo a tiempo parcial, que pasan ahora a integrarse en la plantilla orgánica. Un total de 24 de las plazas son bilingües, con requisito de nivel B2 de conocimiento de euskera, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López.

La medida, adoptada a propuesta del Departamento de Educación, forma parte del plan de estabilización de la plantilla que viene desplegando el Gobierno de Navarra y está motivada por la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de 2025, en la que se incluyen 107 plazas de este puesto de trabajo. No supone incremento de gasto en materia de personal, ya que se financia con las plazas estructurales de los puestos de trabajo que van a ser objeto de dicha oferta, que se encuentran ocupadas por personal temporal.

Los especialistas de apoyo educativo en Navarra son profesionales que ayudan al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para asegurar su inclusión, participación y progreso académico. Sus funciones incluyen el asesoramiento a los equipos educativos y familias, la planificación de apoyos y la intervención directa para facilitar el aprendizaje y la autonomía de los estudiantes.