El Gobierno de Navarra convoca 14 plazas mediante oposición para Administración Núcleo de los niveles A, B y C

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado este lunes cuatro convocatorias con 14 plazas de oposición para Administración Núcleo de los niveles A, B y C. Concretamente, se ofertan 6 plazas del puesto de trabajo de personal titulado de grado medio (estadístico), 3 para personal de técnico superior de archivos, 3 para personal de encargado de archivo y 2 para personal de técnico superior de museos.

Las personas que deseen inscribirse a estas oposiciones deberán hacerlo telemáticamente, a través de la ficha de trámites correspondiente, desde este martes, 16 de septiembre, hasta el 6 de octubre, ambas fechas incluidas.

En la convocatoria para el puesto de trabajo de persona titulada de grado medio (estadístico), perteneciente al nivel B, se ofertan 6 plazas, 2 en turno libre, 3 en promoción y una en el turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.

La oposición, que dará comienzo a partir de marzo de 2026, consta de 3 pruebas de carácter eliminatorio. La primera, de carácter teórico, consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de un máximo de 100 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que solo una de ellas será válida.

Por su parte, la segunda prueba, de carácter teórico, consistirá en desarrollar por escrito dos temas, y la tercera, por último, será de carácter teórico-práctico, en la que las personas aspirantes deberán resolver varios supuestos prácticos planteados por el tribunal.

OTRAS PLAZAS

Por su parte, se han convocado también 3 plazas para personal técnico superior de archivos, de nivel A, 1 para el turno libre y 2 para el turno de promoción

Esta oposición también dará comienzo a partir del mes de marzo de 2026, y constará de tres pruebas de carácter eliminatorio. La primera, teórica, consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de un máximo de 100 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una de ellas será válida.

En la segunda prueba, por su parte, los aspirantes deberán desarrollar por escrito dos temas y, por último, la tercera consistirá en desarrollar y resolver por escrito dos ejercicios teórico-prácticos planteados por el tribunal.

Asimismo, la Dirección General de Función Pública ha publicado la convocatoria de una oposición de 3 plazas del puesto de trabajo para personal encargado de archivos, de nivel C, 1 plaza en el turno libre y 2 en el turno de promoción.

Esta oposición comenzará a partir de febrero de 2026 y constará de dos pruebas eliminatorias. La primera, un cuestionario de un máximo de 80 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una será válida y, por su parte, la segunda prueba consistirá en desarrollar y resolver por escrito dos supuestos teórico-prácticos.

DOS PLAZAS PARA PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR DE MUSEOS

Por último, la última convocatoria publicada este lunes ofrece dos plazas para personal técnico superior de museos, de nivel A, 1 para el turno libre y la otra para el de promoción.

Esta oposición, que comenzará a partir del mes de marzo de 2026, constará de tres pruebas, todas eliminatorias. La primera, un cuestionario de un máximo de 100 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que solo una será válida. En la segunda, se pedirá a las personas aspirantes desarrollar por escrito dos temas, y la tercera, por último, consistirá en desarrollar y resolver por escrito dos supuestos teórico-prácticos planteados por el tribunal.