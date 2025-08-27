El Gobierno de Navarra critica al alcalde de Valtierra por unas declaraciones "intolerables" sobre menores migrantes

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

El Consejo de Navarra expresa "serias dudas" por unas ayudas de Valtierra dirigidas solo a personas que lleven 20 años empadronadas

PAMPLONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha criticado este miércoles al alcalde de Valtierra, Manuel Resa (UPN), por unas declaraciones sobre menores migrantes que ha considerado "intolerables" e "inaceptables", y que "incluso incitan al odio y a la violencia".

En concreto, en declaraciones a la Cadena Ser, Manuel Resa ha señalado que "estamos recibiendo muchos inmigrantes que nos cuestan un pastizal" y se ha referido a los menores migrantes como "los menas esos, los señoritos esos que tenemos aquí y que nos cuestan 5.000 euros al mes". También ha afirmado que estas personas tienen "todos los derechos pero ninguna obligación".

El Ayuntamiento de Valtierra puso en marcha unas ayudas a la natalidad que exige que al menos uno de los progenitores lleve empadronado en la localidad veinte años. El Gobierno foral solicitó al Consejo de Navarra un informe sobre estas ayudas considerando que podrían ser discriminatorias para la población extranjera. El Consejo de Navarra ha concluido que estas ayudas ofrecen "serias dudas sobre su adecuación al ordenamiento jurídico". En todo caso, el alcalde ha manifestado su intención de seguir adelante con los mismos requisitos.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Ana Ollo ha valorado que "el Consejo de Navarra ha ratificado lo que el Gobierno decía, que era un acuerdo municipal en el que se discriminaba a los ciudadanos de Valtierra, creando ciudadanos de primera y segunda categoría". "Por eso solicitamos ese informe, porque aunque era lo que creíamos, queríamos confirmalo", ha indicado.

Además, Ana Ollo ha mostrado su "vergüenza e indignación" por las declaraciones del alcalde. "Son intolerables, son inaceptables, señalan al diferente, incluso incitando al odio y a la violencia", ha indicado. Ollo ha añadido que "su partido algo tendrá que decir sobre esas declaraciones que fomentan el odio" y ha asegurado que el Gobierno foral trabajará para que "esas declaraciones o esos pensamientos de desprecio, de odio al diferente, no sean compartidos por la sociedad".

Preguntada sobre si el Gobierno foral va a actuar contra las ayudas del Ayuntamiento de Valtierra, la vicepresidenta ha señalado que "hemos conocido hoy el dictamen del Consejo de Navarra y todavía no hemos podido valorar qué posibilidades hay".

Finalmente, cuestionada sobre si el Gobierno baraja denunciar al alcalde por un presunto delito de odio, Ana Ollo ha explicado que se analizará si "se pueden emprender acciones legales" y ha indicado que sus declaraciones "no son asumibles en una sociedad democrática".