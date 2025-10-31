El Gobierno de Navarra y EH Bildu cierran el acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2026

El Gobierno de Navarra y EH Bildu formalizan el acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2026. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y EH Bildu han firmado este viernes un acuerdo que garantiza la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2026. Se trata del séptimo acuerdo consecutivo que firman el Ejecutivo presidido por María Chivite y la formación abertzale.

El pacto ha sido suscrito este mediodía en el Palacio de Navarra en un acto en el que han participado las tres Vicepresidencias del Gobierno de Navarra, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y los parlamentarios forales de EH Bildu Laura Aznal, Adolfo Araiz y Mikel Zabaleta.

El acuerdo incluye elevar la pensión mínima en Navarra a 1.100 euros, el compromiso del Ejecutivo foral de iniciar trámites con el Gobierno de España para lograr el traspaso de la competencia de la Inspección de Trabajo, o la ampliación de la cuantía para la implantación del modelo D -euskera- en el colegio de Falces.

El acuerdo recoge partidas que se cuantifican en unos 15 millones de euros, además de otros 4,4 millones de euros que se prevé se materialicen a través de enmiendas en el trámite parlamentario de las cuentas.

El consenso alcanzado, en palabras del consejero de Economía y Hacienda, "es la expresión de las prioridades compartidas entre ambos ya que este acuerdo da pie a la aprobación de unos Presupuestos que recogen y contemplan las necesidades de la ciudadanía navarra".

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha subrayado "el valor político de este acuerdo" y ha asegurado que "una vez más hemos conseguido situar los intereses de las navarras y de los navarros en el centro, y en torno a ellos hemos establecido nuestras prioridades".

Al igual que en ejercicios anteriores, EH Bildu se abstendrá para facilitar la aprobación de las cuentas.

El documento recoge el compromiso del Gobierno de Navarra, a través de los grupos parlamentarios que lo representan, y del grupo parlamentario EH Bildu, de votar a favor de todas las enmiendas previamente acordadas, así como de votar en contra de todas las enmiendas que no estén suscritas por ellos, salvo que, por unanimidad, se decidiera otro sentido de la votación.

Por su parte, el grupo parlamentario EH Bildu se compromete a votar en contra de las enmiendas a la totalidad que pudieran presentarse por cualquier grupo parlamentario.

