El Gobierno de Navarra firma con ocho ayuntamientos un protocolo local de coordinación ante la violencia de género

Patricia Abad, directora gerente del INAI, con personas técnico y representantes de los ayuntamientos firmantes, tras la firma celebrada en el salón de plenos del Consistorio de Belascoain. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), y los ayuntamientos de Cendea de Olza, Etxauri, Ciriza, Echarri, Bidaurreta, Belascoáin, Zabalza y Valle de Ollo han suscrito un nuevo protocolo local de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres y niñas. El acuerdo tiene como objetivo "garantizar una respuesta coordinada, especializada e integral a las mujeres supervivientes y a sus hijas e hijos".

La firma se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Belascoain y ha contado con la presencia de la directora gerente del INAI, Patricia Abad, junto con representantes de los ayuntamientos implicados y de los distintos ámbitos profesionales que intervienen en la coordinación local frente a la violencia contra las mujeres.

Al acto han asistido también representantes del Departamento de Salud y del Centro de Salud Mental Buztintxuri; del Centro de Salud de Orkoien, en representación de los centros de atención primaria del territorio; de la Mesa de Gestión de Igualdad de la zona; y del Servicio Social de Base de Orkoien. Asimismo, han participado representantes municipales de los ayuntamientos integrados en el servicio de igualdad.

El protocolo establece los mecanismos de coordinación entre los recursos sociales, sanitarios, educativos, policiales, judiciales y administrativos que intervienen ante situaciones de violencia contra las mujeres. Su finalidad es "garantizar una actuación rápida y de calidad, adaptada a la realidad local y con enfoque de género e interseccional, así como mejorar la seguridad de las mujeres y evitar su revictimización y la de sus hijas e hijos", explican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

Para su implantación se constituirá, en un plazo máximo de dos meses, una Mesa de Coordinación Local, en la que estarán representados los servicios de igualdad y servicios sociales; el Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra las Mujeres (EAIV); la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno; los consultorios locales de Ororbia y Etxauri; el Centro de Salud Mental Buztintxuri; los centros educativos Colegio Público Auzalar, CPEIP San Miguel de Orkoien, CPEIP Camino Santiago, Colegio Público Erreniega, CPEIP Zizur Catalina de Foix e IES Zizur BHI; así como Policía Foral y Guardia Civil. La Mesa celebrará al menos dos sesiones ordinarias de trabajo al año.

Con este nuevo protocolo, los ocho ayuntamientos se suman a las otras 25 entidades locales que ya han suscrito un protocolo de coordinación local ante la violencia contra las mujeres: Ablitas, Alsasua, Ansoáin, Aranguren, Barañain, Baztan, Berriozar, Burlada, Consorcio de la Zona Media, Corella, Valle de Egües, Estella-Lizarra, Huarte, Orkoien, Pamplona, Ribaforada, Sakana, Tafalla, Tudela, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Ultzama, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Leitza, Goizueta, Areso y Arano, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain, Valdizarbe, Villava y Zizur Mayor.

300.000 EUROS PARA REFORZAR LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Esta apuesta por la coordinación territorial se complementa con la atención especializada que el Gobierno de Navarra financia mediante la renovación de los convenios con Itxaropen Gune, Acción Contra la Trata y Médicos del Mundo Navarra, que cuentan conjuntamente con una dotación de 300.000 euros.

El convenio con Itxaropen Gune, dotado con 165.000 euros, permite mantener dos recursos residenciales especializados: uno dirigido a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, con dos plazas, y otro destinado a mujeres en contextos de prostitución, con siete plazas. Ambos ofrecen alojamiento temporal y atención psicológica, sociolaboral y jurídica en un entorno seguro y confidencial. En 2025 fueron atendidas cinco mujeres víctimas de trata, once mujeres en contextos de prostitución y dos menores.

Por su parte, Acción Contra la Trata contará con 85.000 euros para el acompañamiento y apoyo a mujeres víctimas de trata y en contextos de prostitución, favoreciendo el acceso a derechos, la autonomía y el empoderamiento. La financiación permitirá asimismo fortalecer el grupo de mujeres 'Las Poderosas' y desarrollar acciones de sensibilización y prevención. Durante 2025, la entidad realizó 588 atenciones individuales a 82 mujeres y acogió a 26 nuevas mujeres. Además, impulsó la campaña #bórralo #ezabatu dirigida especialmente a la población joven para cuestionar las violencias sexuales normalizadas, particularmente en el ámbito digital.

El convenio con Médicos del Mundo Navarra, dotado con 50.000 euros, se centra en la prevención de la mutilación genital femenina (MGF) mediante el acompañamiento a mujeres supervivientes, la consolidación de grupos de mujeres de origen africano en Peralta y Tudela, la formación de profesionales y la sensibilización de la ciudadanía. En 2025, la entidad atendió a 133 mujeres, cerca del 80% de las cuales eran supervivientes de MGF, y formó a 267 profesionales en prevención y actuación.

Estas actuaciones se enmarcan en la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, y en el II Plan de Acción para actuar contra la violencia hacia las mujeres de Navarra (2026-2030), actualmente en fase final de elaboración y que tiene como objetivo "avanzar hacia una respuesta institucional integral, coordinada, especializada y de calidad ante todas las formas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres".

Asimismo, dan continuidad al III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia contra las Mujeres en Navarra, suscrito en 2017, que articula la colaboración entre las instituciones implicadas en los ámbitos sanitario, educativo, social, policial, jurídico y judicial.