El Gobierno de Navarra inicia el expediente para declarar Bien de Interés Cultural el yacimiento del Desolado de Rada

Desolado de Rada - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra ha acordado iniciar el expediente para la declaración de la Zona Arqueológica del Desolado de Rada, en la localidad de Murillo el Cuende, como Bien de Interés Cultural.

El yacimiento ha sido objeto de diversas intervenciones por parte del Servicio de Patrimonio Histórico desde 1982, y se considera uno de los principales yacimientos arqueológicos de la época medieval de Navarra.

En la Zona Arqueológica del Desolado de Rada se puede reconocer el sistema defensivo completo de una fortificación medieval, desde la torre de almenara original, probablemente de origen andalusí, hasta el recinto amurallado cristiano, con sus estructuras defensivas complementarias.

Cobra importancia asimismo el trazado urbano del recinto, "por su buena conservación y su estructura clara". Está organizado en manzanas, de las que se han excavado hasta siete, demarcadas por seis calles.

De acuerdo al expediente de la Dirección General de Cultura, el yacimiento representa "el mejor ejemplo arqueológico de la tipología constructiva doméstica medieval del Reino de Navarra", con ubicaciones remarcables como el aljibe, la taberna, el horno y la tafurería, una casa destinada al juego y a las apuestas.

También en relación con la vida urbana del asentamiento, es reseñable igualmente "la gran diversidad y el número de enseres de los antiguos habitantes del recinto". Así, muchos de los objetos encontrados se encuentran completos o casi completos, y entre ellos destacan el ajuar cerámico y varios enseres metálicos destinados a la defensa, a la ganadería o a la cocina.

Asimismo, el Desolado Rada cuenta también con el templo de San Nicolás, una iglesia de doble nave y tres tramos, cuya existencia está documentada desde el año 1093, cuando el rey Sancho Ramírez la donó al monasterio de Montearagón.

Los muros del edificio albergan dos crismones trinitarios, fechados en el siglo XII, y el templo se complementa con una necrópolis al sur, que acoge una importante secuencia de enterramientos fechados entre los siglos XI y XV.

TRABAJOS EN LA ZONA

La Zona Arqueológica y Monumento del Desolado de Rada ha sido objeto de trabajos de restauración en 1982, 1983, 1987, 1999 y 2004, centrados en la iglesia de San Nicolás y en las murallas. También se realizaron trabajos de excavación entre 1984 y 1999, así como labores para favorecer la apertura al público del yacimiento en 1999.

El inicio del expediente por parte de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana supone que, hasta que el Gobierno de Navarra lo resuelva, la zona será objeto de las medidas especiales de protección que contempla la Ley Foral de Patrimonio Cultural de Navarra.

Así, queda prohibida la realización de actividades industriales, urbanísticas o de extracción de áridos, así como la colocación de publicidad, cables o antenas, entre otras actuaciones.