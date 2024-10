El Gobierno de Navarra modificará la ley foral contra la violencia hacia las mujeres para incluir nuevos delitos

También se creará una ventanilla única en el INAI para acreditaciones de víctimas

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha afirmado que el Ejecutivo va a impulsar la modificación de la ley foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, con el objetivo de "incorporar nuevas manifestaciones de violencia sexual" e "incluir nuevos delitos".

En respuesta a una interpelación sobre política general contra la violencia sexual formulada por el PSN en el pleno parlamentario, Taberna ha explicado que también se va a crear "una ventanilla única" en el INAI para acreditaciones de víctimas. Igualmente, ha dicho, se van a habilitar ayudas económicas dirigidas a huérfanos por la violencia machista y "también vamos a fortalecer los protocolos locales".

"Vamos a realizar un estudio cualitativo sobre la violencia sexual tanto con víctimas como también con otros agentes, con personas del entorno de estas víctimas, y vamos a hacer un estudio cuantitativo, una encuesta sobre la violencia sexual en Navarra", ha añadido.

Por otro lado, ha apuntado que "vamos a trabajar en un nuevo acuerdo interinstitucional", pues el último acuerdo interinstitucional de prevención contra la violencia contra las mujeres, en el cual se coordina el Poder Judicial con el Gobierno de España, fundamentalmente Fuerzas y Seguridad del Estado, con la Federación Navarra de Municipios y Consejos y con el Gobierno de Navarra, tuvo lugar en el año 2017. "Creemos que este acuerdo interinstitucional ha dado buenos resultados, pero hay que actualizarlo y hay que fortalecerlo", ha remarcado.

También, según ha señalado Taberna, "vamos a coordinar la atención y prevención de la violencia con recursos integrales, con la formación de profesionales, agentes sociales, operadores jurídicos", y se va a crear un nuevo centro integral para atender a menores víctimas de violencia sexual y maltrato, en este caso a través de un convenio con la Fundación 'La Caixa'.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Olga Chueca ha afirmado que Navarra "ha sido y sigue siendo pionera en la lucha contra esta lacra", pero "debemos mantener una postura crítica y de avance constante" porque "todavía nos queda mucho por hacer". Según Chueca, "en 2023 se registraron en Navarra 2.091 denuncias por violencia contra las mujeres, de las cuales 356 fueron por violencia sexual, y el 40% de estas últimas fueron interpuestas por menores de 17 años", un dato que ha calificado como "alarmante".

Isabel Olave, de UPN, ha considerado que "las políticas que están aplicando no están siendo efectivas" y que los resultados son "dolorosos para las víctimas y decepcionantes para cualquiera con menos autocomplacencia", porque el objetivo "no puede ser aumentar las denuncias", sino acabar con la violencia hacia las mujeres. "Algo se está haciendo verdaderamente mal", ha advertido.

Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha considerado que "para avanzar en igualdad no solo hay que hacer referencia a determinadas leyes", sino que se deben "combatir esas desigualdades". "Y no esto solo se va a llevar a cabo desde el Código Penal, sino también mediante una política fiscal, mediante la reforma de la Ley de Extranjería, etc. Porque hay muchas leyes que hacen incidencia directa en los derechos de las mujeres y son fuente de violencia", ha dicho, tras apostar por un "abordaje integral en esta materia".

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha afirmado que "es claro el compromiso de las políticas públicas del Gobierno de Navarra para abordar de una forma efectiva las violencias sexuales en nuestra Comunidad y llegar a una erradicación de las mismas desde los diferentes ámbitos desde los que se genera", si bien ha añadido que "no hay que bajar la guardia".

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha comentado que este "es uno de los grandes dramas que tenemos" actualmente y que "debe preocupar y sobre todo ocupar a cualquier gobierno responsable". Tras destacar "la extrema vulnerabilidad de nuestras jóvenes", ha añadido que "estamos, además, en la era de la digitalización", donde "las formas de violencia machista están encontrando nuevos espacios para manifestarse".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha manifestado que "el avance de las políticas feministas por parte del Gobierno Navarra desde 2015 y hasta hoy ha tenido un avance más que significativo", tanto a nivel presupuestario como a nivel "de impulsos proyectos específicos". "El avance ha sido innegable, pero es verdad que no es suficiente, lo cual no quiere decir que caigamos en afirmaciones alarmistas y, en algunos casos, incluso falsas", ha remarcado.

Por parte de Vox, Maite Nosti ha considerado que el castigo a los agresores sexuales debe "incluir sanciones legales severas" para "hacer justicia, prevenir la reincidencia y enviar un mensaje disuasorio". A su juicio, estas medidas pueden incluir privación de libertad, rehabilitación y terapia, registro público de delincuentes sexuales, restricciones adicionales como prohibición de trabajar con menores, sobre dónde vivir o en el uso de internet, castración química o física, o supervisión postpenitenciaria.