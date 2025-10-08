El Gobierno de Navarra no prorrogará tres contratos de fármacos con empresas israelíes

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha manifestado este miércoles que, "tras el compromiso adquirido por el Gobierno de Navarra de romper las relaciones con las empresas israelíes, comenzando además por las participadas por el Gobierno de Netanyahu", el departamento de Salud no va a prorrogar tres contratos de fármacos que "tienen sustitutivo".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Maeztu ha añadido que, por otro lado, "se van a sustituir los que se emplean en el día a día, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria".

La consejera ha señalado que "esa no renovación de dichas compras se realizará por supuesto con todas las garantías jurídicas y asistenciales" y de ella dará cuenta este jueves en el pleno del Parlamento el consejero de Salud, Fernando Domínguez.

Maeztu ha incidido en que "este mismo proceder se aplicará también a las colaboraciones en los ámbitos de la ciberseguridad y la tecnología cada vez que sea posible, cuando pueda procederse al recambio de los productos y al reemplazo de los servicios referidos sin perjuicio para la ciudadanía navarra".

La consejera ha manifestado que "el Gobierno de Navarra mantendrá este compromiso mientras perdure el genocidio de la población palestina, si bien, haciendo compatible su firmeza contra el Gobierno de Netanyahu con el respeto que debemos tener a las decisiones del tejido empresarial productivo navarro desde ese principio también de libertad de empresa".

DECLARACIÓN DE CONDENA

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, una declaración institucional en la que "condena con firmeza el genocidio sobre Gaza" y se suma al llamamiento realizado por Naciones Unidas para "cumplir con la obligación legal y moral de utilizar todos los medios" a su alcance para detenerlo, coincidiendo con el segundo aniversario de los atentados terroristas cometidos por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

La consejera Maeztu ha trasladado en la rueda de prensa el mensaje aprobado por el Ejecutivo Foral, en el que exige que "se ponga fin de forma inmediata a la ofensiva militar israelí y al cautiverio de rehenes, se restituya la paz en los territorios palestinos y se preste ayuda humanitaria a sus habitantes".

El Gobierno foral manifiesta su apoyo a la sociedad navarra que "se está movilizando de forma pacífica para pedir el fin de la ofensiva israelí y denunciar este genocidio, que ha provocado la muerte de cerca de 66.000 personas, el desplazamiento de buena parte de la población palestina en la franja y la práctica destrucción de las infraestructuras más esenciales".

En este sentido, el Ejecutivo ha manifestado su "sensibilidad" ante los motivos de la convocatoria de paros parciales convocados, entre otros, por los sindicados CCOO, UGT, LAB, Solidari, Steilas, Hiru, ESK y CGT, así como con la huelga convocada por el sindicato ELA, en ambos casos para el próximo 15 de octubre.

Ante la apertura de un proceso de negociación entre Israel y Hamás, el Gobierno de Navarra desea que se ponga fin de forma inmediata a "la ofensiva militar israelí y al cautiverio de rehenes; que se restituya la paz en los territorios palestinos y se preste ayuda humanitaria a sus habitantes". "Esperamos, además, que este proceso sirva para avanzar en la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, como vía para lograr una paz justa y duradera, en línea con la legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Unidas", concluye.