El Gobierno de Navarra otorga las primeras 19 licencias de radio digital local

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha resuelto el concurso de licencias de servicio de comunicación audiovisual radiofónico digital local que convocó en 2019 y ha otorgado las primeras 19 licencias de radio digital (digital audio broadcasting o DAB) en la Comunidad foral, después de que la Mesa de Valoración hiciera pública la valoración de las 45 propuestas recibidas.

Se trata de 19 licencias que se distribuirán en las siguientes localidades: Pamplona (5 licencias), Alsasua (2), Baztan (2), Estella (2), Larraun (2), Lesaka (2), Tudela (2), Sangüesa (1) y Tafalla (1). No se ha otorgado licencia a la única solicitud presentada para la demarcación de Isaba, por no haber alcanzado la puntuación mínima exigida; ni habrá oferta radiofónica digital en la demarcación de Orbaitzeta, por no haberse registrado solicitudes, ha informado en un comunicado el Ejecutivo foral.

El mayor número de licencias lo ha obtenido Abian Media S.L., con licencia en las nueve demarcaciones en las que va a haber otorgamientos. Le sigue la mercantil Euskal Irrati Zerbitzuak S.L., promotora guipuzcoana de la emisora Naiz Irratia, con 5 licencias (Alsasua, Baztan, Larraun, Lesaka y Pamplona); el periodista asturiano Jesús Martín Moro, con licencias para Estella, Pamplona y Tudela; y tanto la mercantil Eusko Media S.L., promotora de Onda Vasca, como la Asociación Ática, obtendrán licencias para la capital navarra.

Si bien la Mesa de Valoración propuso el otorgamiento de 26 licencias, finalmente han sido 19 las otorgadas. La cadena SER ha renunciado a las 4 licencias para las que había sido propuesta (Estella, Pamplona, Tafalla y Tudela), y tanto la propuesta de la mercantil Iruñeko Komunikabideak S.A. para la capital navarra, como las dos de la Asociación Cultural 'Dios los cría' para Pamplona y Tudela, han quedado excluidas por no atender el requerimiento de documentación administrativa.

Una vez que el Boletín Oficial de Navarra publique la Orden Foral de resolución del concurso, los nuevos titulares de licencias de radio digital local disponen de un plazo de seis meses, prorrogable de manera justificada, para iniciar sus emisiones, que podrán ser captadas desde la flota de nuevos turismos adquiridos desde 2021, que por reglamentación europea deben llevar una radio digital, así como por los aparatos compatibles para la DAB que pueda tener o comprar la ciudadanía.

SEIS LICENCIAS DE RADIO DIGITAL AUTONÓMICA PARA NAVARRA

Paralelamente, sigue en marcha el concurso de radio digital autonómico en el que 17 proyectos optan a las primeras licencias que permitirán emitir en digital para toda la Comunidad foral. Las propuestas han sido presentadas por un total de doce promotores, de ellos ocho mercantiles, tres asociaciones y una persona física.

Cada interesado podía presentar hasta tres proyectos. Las empresas que han presentado varias solicitudes son la Cadena SER (3) y Agrupación Radiofónica S.A. (3). Las otras 6 mercantiles han presentado una solicitud: Abian Media S.L., Euskal Irrati Zerbitzuak S.L., Radio Nervión S.L., Radio Popular S.A. - Cope, Uniprex S.A.U. y Radio Blanca S.A.

Por su parte, las tres asociaciones que han presentado solicitud (una por asociación) son Ática, 'Dios los Cría' y 'Nueva Esperanza'. Y el periodista asturiano Jesús Martín Moro ha presentado dos solicitudes a título particular (una para emisora generalistas y otra para una fórmula mixta - musical).

La Mesa de Valoración inició el pasado mes de enero la valoración de la oferta radiofónica de las 17 propuestas a estudio. Las seis que mayor puntuación obtengan finalmente (sobre 80 puntos) serán las que la Mesa de Valoración proponga para el otorgamiento de las seis licencias en liza.