El Gobierno de Navarra recomienda extremar la precaución los próximos días ante el alto riesgo de incendio forestal

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha recordado la necesidad de extremar las precauciones durante los próximos días para evitar cualquier actividad que pueda producir incendios forestales. Las previsiones meteorológicas publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señalan un riesgo "muy alto" o "extremo" desde el jueves hasta el sábado en todo el territorio de la Comunidad foral. Así, durante la jornada del jueves el riesgo será ya "muy alto" en toda Navarra, para pasar a ser "extremo" el viernes y el sábado.

A partir del miércoles la previsión meteorológica contempla un aumento de las temperaturas, con máximas que el jueves podrán alcanzar los 36 grados en diversos puntos de Navarra y que se mantendrán elevadas durante las dos jornadas posteriores.

Asimismo, se esperan vientos de componente sur, que irán aumentando su fuerza de manera progresiva a medida que avanza la semana, con rachas que podrán arreciar hasta los 50 o 60 km por hora durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

Según explica el Ejecutivo foral en un comunicado, se espera que el riesgo de incendio se reduzca de manera apreciable a última hora de la jornada del sábado, ya que se prevé la entrada de un frente de precipitaciones que se anticipan "significativas" en toda la Comunidad foral, así como una bajada generalizada de las temperaturas a causa de la lluvia.

De acuerdo con estas previsiones, el Servicio de Protección Civil se ha puesto en contacto con las entidades locales para solicitarles que informen a la población del riesgo, para que hagan un seguimiento de la situación y para que soliciten a la ciudadanía que evite cualquier actividad que pueda producir incendios.

La Dirección General de Interior ha activado la Fase de Alerta y Seguimiento del plan INFONA a partir de este miércoles, 17 de septiembre, ya que de producirse incendios se prevé que su evolución "pueda ser desfavorable, en vista de las condiciones meteorológicas y del estado de la vegetación".

La Fase de Alerta y Seguimiento no implica todavía la activación del plan, pero conlleva una serie de medidas de prevención, como la comunicación de la situación al Servicio de Bomberos de Navarra, al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a la Policía Foral y la Guardia Civil, con el objeto de alertar a todos los recursos disponibles e intensificar las medidas de vigilancia que, si procede, se realizará con medios aéreos.

Por su parte, el Departamento de Cohesión Territorial va a recordar la situación meteorológica adversa en los paneles informativos de las autopistas y autovías.

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente recuerdan la vigencia de las restricciones en el uso del fuego en función de la situación geográfica y la situación meteorológica, ya que la campaña estival se extiende hasta el 30 de septiembre.

Estas prohibiciones afectan, entre otras, a actividades como el uso recreativo del fuego, la circulación de vehículos por terrenos forestales, la quema de rastrojos o el uso de maquinaria y equipos agrícolas que puedan provocar un incendio forestal, tal y como recoge la última actualización del Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales aprobado el pasado 28 de mayo.