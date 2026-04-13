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PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra reforzará los mecanismos de evaluación del impacto de género de toda la normativa foral, incorporando dicha evaluación desde las fases iniciales de elaboración de los anteproyectos de ley foral, las disposiciones normativas de carácter general y los planes que se sometan a la aprobación del Gobierno de Navarra, "y no solo al final del proceso".

Según han informado desde el Ejecutivo en una nota de prensa, el objetivo es "reforzar la integración efectiva y sistemática de la perspectiva de género en todas las iniciativas normativas que se promuevan" desde el Gobierno.

Como primer paso, el Ejecutivo ha abierto el proceso de participación pública del proyecto de Decreto foral por el que se regula el contenido y el procedimiento de elaboración del informe de evaluación previa del impacto de género.

El plazo para presentar aportaciones estará abierto del 10 al 30 de abril de 2026 a través del portal Participa Navarra, donde ya puede consultarse el borrador del texto.

El proceso, promovido por el Departamento de Presidencia e Igualdad e impulsado por el Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), se enmarca en la fase de aportaciones de la tramitación participativa y prevé la publicación posterior de un informe de resultados.

Este futuro Decreto Foral tiene por objeto regular, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, el contenido y el procedimiento de elaboración del informe de evaluación previa del impacto de género previsto en el artículo 22 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres.

El borrador establece un procedimiento "más claro, homogéneo y útil para anticipar el impacto que las normas y planes pueden tener sobre la igualdad entre mujeres y hombres".

Entre otras cuestiones, "concreta el análisis de pertinencia de género, define la estructura mínima que deberán tener los informes, prevé la identificación de mandatos normativos y desigualdades entre mujeres y hombres, y orienta la incorporación de medidas de igualdad en la redacción de normas y planes".

También regula el informe de observaciones que corresponde emitir al INAI/NABI y el seguimiento anual del cumplimiento del futuro decreto foral.

La propuesta normativa da cumplimiento a la disposición final segunda de la Ley Foral 17/2019, que prevé expresamente que el Gobierno de Navarra regule por decreto foral el contenido y el procedimiento de elaboración de estos informes.

Asimismo, "responde a la necesidad de actualizar y mejorar las instrucciones aprobadas por el Gobierno de Navarra el 16 de mayo de 2011, con el objetivo de que la perspectiva de género se incorpore de forma más temprana, ordenada y eficaz en la actividad normativa y planificadora de la Administración foral".

Con la apertura de esta fase participativa, el Gobierno de Navarra quiere "favorecer que ciudadanía, entidades, profesionales y agentes sociales puedan realizar observaciones y propuestas sobre un instrumento clave para avanzar en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres desde el conjunto de las políticas públicas".

Este proyecto da continuidad al trabajo iniciado con la consulta pública previa desarrollada entre el 19 de julio y el 18 de agosto de 2024. Ahora, una vez elaborado el borrador, se abre un nuevo momento de participación para recoger aportaciones concretas sobre su contenido antes de continuar con su tramitación. Las aportaciones pueden presentarse en el espacio habilitado en Participa Navarra.