El Gobierno de Navarra trabaja para que el 'Togado de Pompelo' se quede de forma permanente en la Comunidad foral

Chivite señala que el Ejecutivo quiere adquirir esta pieza hallada en Pamplona y que pertenece a un coleccionista de Nueva York



PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo foral está trabajando para que el 'Togado de Pompelo' se quede de forma definitiva y permanente en la Comunidad foral. Se trata de una pieza escultórica en bronce del siglo II descubierta en Pamplona hace 127 años y que pertenece a un coleccionista de arte de Nueva York. Está cedida a Navarra para su estudio hasta el año 2024.

Chivite, que ha visitado en el Museo de Navarra esta pieza para conocer su proceso de estudio y análisis, ha explicado que "dada su importancia, dado su valor patrimonial, su singularidad, y lo que supone para el conocimiento de nuestro pasado, el Gobierno de Navarra trabaja y va a hacer todo lo posible para que este togado se quede de manera definitiva y permanente en nuestra Comunidad, como parte que es de nuestro patrimonio y de nuestra historia".

Así, ha señalado que "hemos iniciado las conversaciones con el propietario, que es un coleccionista de arte de Nueva York para que esto pueda concluir de manera favorable". "Hemos visto en todo momento la buena disposición que ha tenido para traer el togado aquí, para que se pueda estudiar, para ver todas las implicaciones que tiene, y esperemos que también tenga una buena disposición de cara a llegar a un acuerdo y el togado se quede definitivamente en nuestra Comunidad", ha afirmado.

María Chivite ha asegurado que desde el departamento "ya se han iniciado esas conversaciones y esperemos que se concluyan de manera satisfactoria".

Según ha explicado, "ahora tenemos la pieza en cesión hasta el año 2024 para que se pueda analizar, pero querríamos que se quedara definitivamente aquí y vemos que la manera de hacerlo es la adquisición". "Esperemos que esa buena disposición del coleccionista nos lo favorezca y trabajaremos de la mano del Ministerio, que también ha tenido algo que ver con esto, para que esta pieza se quede definitivamente en Navarra", ha indicado.

En todo caso, ha señalado que "todavía no se han puesto cifras encima de la mesa, sí que hemos visto esa buena disposición por parte del propietario de seguir hablando y con voluntad de llegar a un acuerdo, pero todavía no hay una cifra establecida, y no solo tendremos que hablar de las condiciones económicas, sino de en qué condiciones se queda esta pieza aquí, en qué espacio y los estudios que se tienen que seguir realizando".

(Habrá ampliación)