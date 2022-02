El Gobierno de Navarra traslada al sector hostelero que la semana que viene prevé levantar restricciones

PAMPLONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Ana Beriáin, ha afirmado que el Gobierno de Navarra ha trasladado al sector que la semana que viene prevé levantar restricciones.

En declaraciones a Europa Press, Beriáin ha valorado "positivamente" esta noticia, que ha sido trasladada este martes en un encuentro entre el sector y el Ejecutivo foral, y ha esperado que el sector pueda trabajar "casi con normalidad" la próxima semana.

La presidenta de la asociación ha apuntado que desconoce los detalles sobre el levantamiento de las restricciones, que previsiblemente serán dados a conocer por parte del Gobierno de Navarra este miércoles.

"Lo único que sabemos es que la semana que viene se van a levantar restricciones pero no sabemos nada más, no sabemos letra pequeña. Seguro que el pasaporte Covid va a desparecer, no se va a utilizar, pero no sabemos nada más. Lo valoramos positivamente, y esperamos que podamos trabajar la semana que viene casi con normalidad, ojalá sea así", ha afirmado.