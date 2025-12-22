El Gobierno de Navarra traslada a los sindicatos el borrador del futuro Estatuto de Personal

El Gobierno de Navarra traslada a los representantes sindicales en la Mesa General de las Administraciones Públicas de Navarra el borrador del nuevo Estatuto de Personal. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha trasladado este lunes a los representantes sindicales en la Mesa General de las Administraciones Públicas de Navarra el borrador del nuevo Estatuto de Personal, un texto que se presenta ahora para abrir el periodo de negociación en el que las organizaciones podrán realizar, durante un mes, sus aportaciones.

El Ejecutivo foral ha afirmado en una nota que ha mantenido "una interlocución continua con las centrales sindicales durante estos meses" y "cumple con el cronograma y plazos trasladados a éstas este otoño".

Según ha añadido el Gobierno, "el documento es fruto de un intenso trabajo por parte de la Dirección General de Función Pública con el fin actualizar una norma muy amplia y heterogénea y que data de hace más de 30 años (1993)". "Por ello, este final de año se han acelerado los trabajos para llevar a cabo este desarrollo normativo junto a los representantes sindicales y se ha iniciado un periodo de diálogo con los ámbitos de especial relevancia en materia de personal como Salud, Educación, la UPNA o la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), de manera que puedan también realizar sus aportaciones al texto", ha afirmado.

Además, en la Mesa General de las Administraciones Públicas de Navarra de este lunes, el Ejecutivo foral ha transmitido a las centrales sindicales su "voluntad de diálogo y consenso".

Ya en reuniones anteriores, la Dirección General de Función Pública adelantó a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General -LAB, CCOO, ELA, AFAPNA y UGT-, los avances en la materia y la intención del Ejecutivo de "agilizar al máximo" los trabajos que se están llevando a cabo para desarrollar el Estatuto. Se presentó, además, una propuesta de plan de trabajo que ya fue votada y aprobada por las organizaciones con un calendario de actuaciones para asegurar su implantación ya de cara a la próxima legislatura "dada su complejidad y los tiempos necesarios para su desarrollo normativo y tramitación", según ha explicado el Ejecutivo.

El Gobierno ha apuntado que, "con el objetivo de lograr una Administración de la Comunidad Foral de Navarra más eficaz, eficiente, moderna y adaptada a la realidad del siglo XXI, la elaboración de un nuevo Estatuto de la Función Pública es uno de los compromisos programáticos del Gobierno de Navarra para la presente legislatura y se trata de una norma ambiciosa que debe sustituir a la actual, que cuenta con más de 30 años de vigencia (data del año 1993)".

En el borrador elaborado se han abordado los apartados referentes a derechos y deberes del personal público, actualizando y mejorando el régimen general de licencias y permisos, reconociendo el derecho a la carrera profesional de todo personal empleado público y dando impulso a un sistema de formación continua. Además, se han previsto diversas medidas de mejora del modelo de selección, que debe compatibilizar la exigencia de acreditación de competencias en el acceso al empleo público junto con la necesaria reducción de los plazos en el desarrollo de tales procesos. Asimismo, se contemplan elementos de mejora de la promoción interna y la movilidad y se ha tratado de conjugar reivindicaciones de condiciones laborales y salariales de los sindicatos de la función pública con la modernización y eficiencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para prestar unos mejores servicios públicos a la ciudadanía.