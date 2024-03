El Gobierno está trabajando "con mucha intensidad" en la investigación del intento de asalto al Parlamento foral

PAMPLONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha manifestado este miércoles que desde el Ejecutivo foral se está trabajando "con mucha intensidad" en la investigación acerca del intento de asalto a la sede del Parlamento foral la semana pasada por un grupo de agricultores.

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, López ha señalado que, "sin perjuicio de cualquier valoración jurídica en la que estamos trabajando y en la que hay que ser especialmente escrupuloso y riguroso, condenamos este tipo de actitudes, de comportamientos agresivos y violentos, cuando existen líneas abiertas de interlocución y de negociación, tanto en el Gobierno de Navarra como con el Ministerio, incluso en la Comunidad europea".

Ha incidido la consejera en "la condena a cualquier acto o manifestación violenta que, además, pretenda entrar en un espacio público donde se está haciendo algo tan importante como es aprobar los Presupuestos del 2024".

La consejera ha expuesto que "a lo largo de muchos días hemos visto manifestaciones que han generado multitud de situaciones, que estamos todas ellas analizando". "Lo más grave fue lo acontecido el pasado jueves y estamos recopilando todas las imágenes, estamos analizando todos los actos, hay que identificar a las personas, hay que tipificar y calificar jurídicamente y luego actuar como legalmente proceda", ha señalado.

Sobre el número de personas identificadas en las protestas de los agricultores, López ha indicado que "no vamos a hablar de números, vamos a hablar de personas implicadas". "Hasta que no concluyan las operaciones no se puede hacer un balance y una evaluación; cualquier cuantificación sería de manera muy transitoria", ha dicho.

NEGOCIACIONES CON AGRICULTORES

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha señalado, en el marco de negociación con los agricultores y ganaderos, que en la última reunión del día 16 de febrero "nos comprometimos a varias cosas, entre ellas en la activación de esta mesa de fiscalidad".

"Ya han sido convocados los actores agrarios para el próximo lunes para hablar con el departamento de Agricultura y nosotros los vamos a convocar para el próximo viernes 22 para empezar a hablar y negociar sobre esa parte de fiscalidad que tanto les preocupa", ha añadido.