Una graduada de la Universidad de Navarra, número uno en el examen para Biólogo Interno Residente

Publicado 26/02/2019 15:08:34 CET

PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Por segundo año consecutivo, una graduada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra ha obtenido el número uno en el examen para Biólogo Interno Residente (BIR).

Se trata de la navarra Estíbaliz Erviti Machain, quien se graduó en Bioquímica en el año 2000 e hizo después el doctorado en el departamento de Histología y Anatomía Patológica del centro académico.

Asimismo, otras tres graduadas de la Universidad de Navarra han conseguido una de las 49 plazas a las que se presentaron 749 candidatos de toda España. La calagurritana María Lasa ha obtenido el puesto número 3, la navarra Maialen Palomino, el 6, y la madrileña Itziar Benito, el 45, ha informado el centro académico en un comunicado.

Para Estíbaliz Erviti, obtener el número uno ha sido "una verdadera sorpresa" que ha coronado su apuesta personal por retomar estas oposiciones después de 13 años de trabajo en una empresa de la que era responsable de producto.

"Al terminar la tesis doctoral no quise hacer un posdoc fuera. A la vez, me ofrecieron un trabajo en una empresa navarra y decidí quedarme. Con el tiempo, el trabajo se hizo algo rutinario y necesitaba un cambio. Entonces llegó a la empresa una compañera joven que me habló del BIR. Me animé, dejé mi trabajo en abril y después de San Fermín comencé a preparar el examen a conciencia", ha comentado.

Con tres hijas pequeñas -la menor, de 5 años-, Estíbaliz optó por estudiar en casa entre semana y acudir a clases a la academia Birfir Plus los sábados por la mañana. "No sabía que esta opción existiera y, de hecho, era mi única posibilidad teniendo niños pequeños", ha señalado.

Según ha expuesto, otro tema que le parece clave para obtener buenos resultados es estar "muy motivada", ya que la preparación puede ser "muy dura". "Supone mucho trabajo durante unos meses y dedicación plena todos los días de la semana menos el domingo, que era el único que descansaba", ha relatado.

Estíbaliz también tiene clara la especialidad que elegirá y ha destacado que la Microbiología de Análisis Clínicos es lo que más le gusta. "Han salido plazas en centros hospitalarios tanto de Navarra como de Guipúzcoa y Álava, que es mi radio de acción porque no supera la hora de distancia en coche para ir y venir todos los días", ha explicado.

Por su parte, María Lasa, graduada en Química y Bioquímica por la Universidad de Navarra y premio extraordinario de Química 2018, tenía bastante claro que quería presentarse al examen porque era el modo de acceder al laboratorio de hospital. "La rama que más me interesa es la Inmunología, aunque no tengo claro si la haré en Navarra o más lejos", ha detallado.

Asimismo, Maialen Palomino, natural de Pamplona y graduada en Biología en 2018, estudió con anterioridad una FP de Técnico de Laboratorio. "Al terminar el grado en junio mi asesora, la profesora Raquel Conde, me animó a presentarme porque no tenía muy claro qué quería hacer. La investigación también me gustaba, pero es cierto que el mejor momento para hacer las oposiciones podía ser nada más terminar la carrera", ha afirmado.

Finalmente, Itziar Benito, número 45 y natural de Madrid, también se graduó en 2018 en Bioquímica y aunque pensaba realizar un máster, en una reunión informativa sobre el BIR en la Universidad decidió intentarlo. "Empecé en septiembre y hasta noviembre di clases todas las tardes. Luego repasaba todos los temas por mi cuenta", ha señalado.