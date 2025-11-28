Herida grave una mujer de 71 años tras una colisión entre un coche y un camión en Aberin

Imagen del turismo implicado en el siniestro vial en Aberin. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 71 años ha resultado herida grave la mañana de este viernes tras colisionar el coche que conducía con un camión a la altura del pk. 4.1 de la carretera NA-122 (Estella - Cárcar), en el término municipal de Aberin.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10.23 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

Según informan desde los servicios de emergencia, tras liberar los bomberos a la conductora y única ocupante del coche, que se encontraba atrapada, el helicóptero medicalizado la ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresada. Se trata de una mujer de 71 años que sufre politraumatismos con pronóstico grave. El conductor del camión, por su parte, ha resultado ileso.

Patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral han regulado el tráfico en el lugar. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.