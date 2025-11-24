Herida leve una mujer en un accidente en Lodosa con dos turismos y un vehículo de gran tonelaje implicados

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 23 años, vecina de Sartaguda, ha resultado herida de levedad este lunes al sufrir un accidente de circulación en la carretera NA-8716, el término municipal de Lodosa, en el que se han visto implicados dos turismos y un vehículo de gran tonelaje.

Según han informado desde la Guardia Civil, el suceso ha tenido lugar a las 10.20 horas. La mujer herida ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios desplazados y posteriormente trasladada al Hospital García Orcoyen de Estella.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, agentes municipales de Lodosa y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, que se han hecho cargo de la investigación del siniestro y la regulación de la circulación en la zona. También han colaborado en la atención del siniestro bomberos y servicios sanitarios de Tudela.