Heridas leves dos personas en una colisión con tres turismos implicados en la PA-30, en Aranguren

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una mujer de 53 años vecina de Noáin y un varón de 40 años vecino de Burlada, han resultado heridas leves este martes por la tarde en una colisión con tres turismos implicados que ha tenido lugar en la PA-30, en el término municipal de Aranguren.

Según han informado desde la Guardia Civil, el accidente ha tenido lugar a las 14.30 horas, en el punto kilométrico 3,600, sentido Huarte.

Los dos heridos han sido atendidos in situ por los servicios sanitarios movilizados. Otros dos ocupantes, un varón de 25 años, vecino de Burlada, y varón de 29 años, vecino de Pamplona han resultado ilesos. Las pruebas de alcoholemia y drogas realizadas a los conductores han arrojado resultado negativo.

Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios y grúas para la retirada de los vehículos. El siniestro ha provocado retenciones en la PA-30 que han afectado también a la A-15.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra han regulado la circulación e instruyeron las correspondientes diligencias.