Herido en un accidente laboral al caerle una plancha de metal en la pierna en una empresa de Huarte

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha resultado heridos este viernes en un accidente laboral al caerle una plancha de metal en una pierna en una empresa ubicada en el polígono industrial Urbizkain de Huarte.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 16.51 horas y se ha movilizado hasta el lugar un equipo médico de Huarte, una ambulancia de soporte vital avanzado y la Policía Foral.

El trabajador, un varón de 35 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo en una pierna de pronóstico reservado.